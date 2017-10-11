诺奖评委称赞理查德·塞勒“他让经济学更有人情味”

美媒称，人们会作出糟糕的经济抉择。他们没有为退休后的生活攒下足够的积蓄。他们拒绝对价格暴跌的投资止损，因为他们不愿承认自己犯了错误。他们在价格高企时购买房产和股票，以为9日在上涨的东西明天依然会上涨。
据美联社10月9日报道，芝加哥大学布思商学院的理查德·塞勒9日获得诺贝尔经济学奖，因为他证明了人们的行为并不符合将他们刻画得极为理性的经济学模型。作为行为经济学的创始人之一，他对改变经济学家看世界的方式起到了帮助作用。
塞勒的合作者、哈佛大学法学院的卡斯·森斯坦说：“这是激动人心的消息。他改变了经济学，也改变了这个世界。”
塞勒发现，人们远不是经济学理论所描述的理性决策者，他们往往会作出并非最符合自身利益的决定。
人类不合常理的举动会带来经济上的影响。婴儿潮一代没有给自己的老年生活攒下足够多的钱。美国人在21世纪第一个十年的中期房价暴涨期间不断买房，制造了最终破裂的泡沫，触发了自20世纪30年代以来最严重的经济低迷。行为经济学家说，为了降低这种行为的破坏性，经济政策需要将人类的弱点考虑在内。
塞勒说：“我试图引导人们少犯错误。但在制定经济政策时，我们需要充分考虑到大家都很忙、他们心不在焉、他们懒惰这样的事实，我们应该让经济政策对他们来说尽可能地简单。”
塞勒的工作基于日常现实，而且与大众文化紧密相连，这通常不是获得诺贝尔奖的经济学家的研究方向。诺贝尔奖评审委员会的成员彼得·戈登福什说：“他让经济学更有人情味。”
瑞典皇家科学院秘书约兰·汉松说，塞勒因为“洞悉经济心理学”而获得了900万瑞典克朗（约合110万美元）的奖金。他是芝加哥大学第13位获得诺贝尔奖的经济学家。
塞勒发现，人们往往会将钱划归某个范畴，这种做法可能会导致财务上的错误。比如，消费者因不想动用被自己界定为存款的钱而使用透支额度高的信用卡购买像洗衣机这样的商品时，往往会花掉更多的钱。
塞勒和其他行为经济学家还发现，人们心目中的公平概念与传统经济学观点不同。比如，对于商贩在大雨天气提高雨伞价格的做法，人们会感到气愤。但传统经济学家会说，商贩的这种做法只是针对需求增加作出的反应。
塞勒说，这种想法会让人们不去购买自己心仪的商品。
他说，提供叫车服务的“优步公司得到了这方面的教训，或者说正在吸取教训的过程之中”。他说：“他们在纽约出现暴风雪天气时提价，这不是一个聪明的商业决策。”
据法新社10月9日报道，由于论证了经济和金融决策并不总是理性的、而是大多数时候带有人性色彩，他9日获颁诺贝尔经济学奖。
因此，当72岁的美国经济学家理查德·塞勒表示，他想“尽可能非理性地”花掉约为110万美元的奖金时，似乎倒也正常。
塞勒在其任教的芝加哥大学举行的记者会上说，凌晨4点接到通知他获奖的电话时，他“睡得正香”。他开玩笑地说：“和鲍勃·迪伦（2016年获得诺贝尔文学奖并缺席颁奖典礼的美国唱作人——本网注）不同，我的确打算去斯德哥尔摩领奖。”
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