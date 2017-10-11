巴拿马运河拓宽后货运量增加近23% 多方受益

美媒称，巴拿马投资了50亿美元拓宽其已有一个世纪历史的运河，现在这笔投资正获得回报，更多前往美国的货船选择这条航道而不是苏伊士运河。
据美国《华尔街日报》网站10月8日报道，运河拓宽后于2016年6月对外开放，现在从这里通过的一些船只几乎是之前通过的船只的三倍，这些船让巴拿马运河获得的通行费比过去多了数千万美元，也给美国东海岸港口带来了贸易上的繁荣，缓解了一些人对于为吸引较大船只而投入巨资不会得到足够回报的担忧。
据运河管理方说，自今年年初以来，通过巴拿马运河的货运量增加了近23%。
运河的拓宽意味着，连像美国田纳西州这样的内陆地区都会发现，将亚洲商品运到纽约、佐治亚州萨凡纳和南卡罗来纳州查尔斯顿等港口的成本要比从西海岸港口用火车和卡车运送这些商品低。目前亚洲出口至美国的商品约有2/3要经美国西海岸港口进入美国。
巴拿马运河也让美国天然气出口商可以向亚洲市场输送更多天然气。
美国谢尼埃能源公司首席商务官阿纳托尔·费金说：“我们经常使用巴拿马运河。它是提高我们从大西洋向太平洋地区运货的效率的一件利器。”
在巴拿马运河的新船闸启用前，为了将天然气送到韩国、中国和日本客户手中，总部位于休斯敦的谢尼埃能源公司的油轮不得不绕过南美洲的最南端。现在，该公司的萨宾帕斯天然气出口终端约42%的货物经巴拿马运河运输。
新船闸的建设花了9年时间，耗资54亿美元。新船闸可让最多装载1.48万个集装箱的货轮通过，而目前仍在使用的旧船闸只能让最多装载5000个集装箱的货轮通过。
波士顿咨询公司和罗宾逊全球物流公司2015年开展的一项研究显示，到2020年，拓宽后的巴拿马运河会让多达10%的亚洲集装箱从美国西海岸转移到东海岸。
这并不意味着像加利福尼亚州洛杉矶和长滩这样的港口会很快衰落。西海岸的一些港口能容纳装载1.8万多个集装箱的超级货轮。
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