网络安全专家教你创建令黑客犯难密码，1亿年都破解不了

据英国《每日邮报》10月20日报道，倘若不想自己的银行账户和个人信息被盗，人人都需要增强自己的网络安全意识，提高密码的安全程度。黑客若想破解人们的登录密码，究竟需要耗时多久呢？
英国知名家电零售商AO.com的技术专家透露，去年英国网站使用率最高的十大密码，包括123123、qwerty等按照键盘字母、数字排列顺序设置的密码，一秒之内就可以被破解。尽管有些人认为选择对自己有特殊意义的密码，可以避免被盗，比如合作伙伴的名字，但是实际上这并没有增强密码的安全性。因为黑客可以查出用户的个人信息，如出生日期，宠物名或住址街道等，从而破解密码，现在不少个人信息可以通过社交媒体中透露。
例如，用句号隔开的出生日期作为密码，黑客仅需13秒就可以破解。
英国网站破解率最高的密码如下所示：
123456 1234567890
123456789 1234567
qwerty password
12345678 123123
111111 987654321
技术专家建议密码中应该避免出现的词：个人姓名、配偶姓名或者宠物名、老家街道、最爱度假地、最爱运动队
那么，如何创建一个安全性高的密码呢？专家的建议如下：
第一，选择由三个词组组成的密码，词组随机组合，前后无关联。
比如‘teabrownpicture’，要想破解该密码，得耗费3.5万年的时间。
第二，在三个随机词组后再添加一个数字，黑客破解需要2.27亿年的时间。如果既加数字，又加符号，那这个密码能够“永生”，需要至少４万亿年才可能破解。
第三，切记要为每个重要账户设置不同的登录密码。
虽然为每个重要账户设置不同的登录密码(如电子邮件和网上银行)也许会让你不胜其烦，但是这一步必不可少。
敲黑板，划重点，密码设置就是要够无厘头！
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