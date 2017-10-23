研究称鱼也会抑郁：缺少刺激或是家养鱼无聊原因

美媒称，研究证明，鱼不仅会抑郁，而且有一些科学家认为鱼是很有前途的研发抗抑郁剂的动物模型。
据美国《纽约时报》网站10月20日报道，“其中的神经化学太相像了，简直可怕。”美国亚拉巴马州立特洛伊大学生物与环境科学系的教授朱利安·皮特曼说。在学校里，他用小斑马鱼研发治疗抑郁症的新药物。研究人员通常会把它们当做简单的有机体，“但鱼类的价值远不止如此”。
报道称，皮特曼喜欢和鱼一起工作，部分原因是它们的抑郁表现得非常明显。通过一种“新鱼缸实验”，他可以有效地测试抗抑郁药物的有效性。在实验中，一条斑马鱼会被放入新鱼缸中，如果在五分钟后它仍在鱼缸低处活动，它就是抑郁的。按照它们探索新环境的通常习性，如果它向水面游动，则没有抑郁。
他说，抑郁程度可以用鱼在水面与在底部游动的时间长短相比较来衡量。
美国宾夕法尼亚州立大学研究鱼类智力和偏好的渔业和生物学教授维多利亚·布雷思韦特认为，缺少刺激可能是触发大多数家养鱼类抑郁的原因。
“我们的发现之一是鱼类生性好奇，会探寻新的事物。”布赖思韦特博士说。换句话说，家里的金鱼可能会感到无聊。为了防止沮丧，她敦促人们在鱼缸内放置新的物品，或对物品的位置进行变动。
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