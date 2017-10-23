没钱升级？美媒称美军近200架F-35隐身战机无法参加实战

美国《大众机械》月刊网站10月18日发表了题为《近200架美国F-35战机可能无限期地不适于作战》的报道。
由于缺乏国防预算，维修军机的钱另作他用，约200架F-35隐身战机可能仍然没有做好战斗准备。
军事委员会目前把钱都用在了全新批次的F-35上。这意味着花在老战机——在F-35隐身战机设计完成之前建造的战机——上多达400亿美元的费用可能就不会用于军机升级，也就无法使它们达到最新标准。
政府项目监督组织专家丹·格雷齐尔在《国家利益》杂志上发表的文章中解释说，108架早期型号（批次）的F-35隐身战机可能仍无法达到作战标准，也就是说，这些战斗机只适用于航展及执行飞行训练任务。另外还有81架海军和海军陆战队的早期批次的F-35C和F-35B战机需要升级，加起来共有189架F-35战机无法参战。
这一困境的根源在于并发的采购模式。五角大楼和洛克希德-马丁公司知道，F-35项目（计划向空军、海军和海军陆战队交付不同的版本）极其复杂。尽管F-35原型机早在2000年就已首飞，但F-35项目的研发总共花了超过15年的时间。F-35战斗机使用的Block 3F软件的最终版本仍在进行产品测试。
为了让生产基地开始制造新批次F-35，以及为了让武装部队尽快得到该机型，五角大楼和洛克希德-马丁公司一致同意在着手制造F-35战机的同时，完成最后阶段的研发。这意味着，这些早期的战机日后还需要达到最终标准。
早期的F-35型号都是按照不完善的Block 2B的标准建造的，与最终的Block 3F版本相差两个级别，两个版本之间有213处软件和硬件上的差别。
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