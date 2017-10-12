中国将取代美国成主要捐助国：更高效更有吸引力

美媒称，随着美国后撤，一项新的报告称，中国将取代美国，成为很多发展中国家的主要捐助国。
据美国有线电视新闻网网站10月11日报道，美国援助行动调查追踪机构（援助行动调查追踪机构，AidData）的政策分析主管萨曼莎·卡斯特说：“如果美国言行一致，全球收缩，中国很有可能取而代之并巩固它作为发展中国家首选的捐助国和放贷国的地位。”该机构当天发布了最详细的中国对外援助项目统计分析报告。
报告显示，中国的援助有很大一部分给了非洲国家。按照项目量，中国的十大受助国中有七个是非洲国家。中国共有704个援助项目。2000年到2014年，安哥拉和埃塞俄比亚共得到中国承诺的援助接近320亿美元，几乎占中国对外援助总额的10%。
报道称，在2000年到2014年间，中国为140个国家的超过4300个项目提供资金达3540亿美元。
据称，在这期间美国对外援助总额为3940亿美元，比中国略高一点，而在这15年中，中国的对外援助额有5年超过了美国。
加拿大不列颠哥伦比亚大学的政治学助理教授李晓军（音）说：“中国的援助往往被受助国认为更有吸引力，因为它很少附加或不附加政治条件，而且兑现援助比西方国家快得多，效率更高。”
“非洲国家认识到，在援助方面，它们需要的是选择而非条件。中国的援助和发展资金提供了这样的选择，因此很多非洲国家张开双臂欢迎。”
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