中国大力推进养老服务业发展 应对“银发浪潮”

外媒称，老龄化社会，在中国已经是一个不陌生的话题。按照联合国的标准，一个地区60岁以上人员达到或超过总人口的10%，或者65岁以上老人达到或超过总人口的7%，该地区即被视为进入老龄化社会。而中国政府早在2000年的第五次人口普查时，就发现60岁以上人口已占总人口的10.2%，65岁以上人口已占总人口的6.96%，两项指标均意味着中国开始迈入老龄化社会。在北京、上海、广州等特大城市，老龄化现象尤为突出。
希腊希中网10月10日刊登题为《中国有效应对“银发浪潮” 大力推进养老服务业发展》的报道称，“很美、很开心，还特别忙，我要向100岁进军。”年逾九旬的李老先生说。已经在北京市朝阳区恭和苑老年社区居住了4年的他，还有280多名新认识的“老伙伴”，他们平均年龄超过85岁，享受着“住、吃、乐、护、医”一体化服务。“恭和苑的养老特色是医养结合、以养为主、持续照料。”北京市民政部门官员介绍说，这是地方政府正在大力推进的养老模式。
报道称，中国的养老服务业在过去的5年里迅速兴起，“银发产业”“夕阳红产业”——诸如此类围绕服务老年人的投资催生了一片“蓝海”。
记者看到的恭和苑养老社区，是在传统养老模式基础上，将医疗保障等融合了进去。“年老多病是一个规律，医养结合就是顺应老年人的需要而设计的。”负责恭和苑运营的乐成老年事业投资有限公司总经理高峻松说。在这个养老社区，社区卫生服务中心在为入住的老年人提供服务的同时，还为周边普通社区的老年人提供上门诊疗、药物管理、临床护理等服务，符合规定的费用由医保支付，并通过与现有社区养老服务驿站网络合作的方式，将部分服务扩展至其他区域。“恭和苑模式大大拓展了我们利用现有社区卫生服务网络开展医养服务的空间。”北京市朝阳区政府官员说，截至今年8月，这一模式已覆盖朝阳区、东城区、海淀区的10余个街道，包括为居家卧床老年人提供上门医养服务，恭和苑的养老运营床位总数达到2300张，综合投资规模近20亿元。
报道称，伴随养老产业的兴起，养老护理人才匮乏，越来越成为制约中国养老服务业水平提升的“瓶颈”。中国建立了专业培训高级养老护理员的职业学校，同步建成了覆盖北京16个区县的远程教育中心、教学网点，形成线上线下、理论实践相结合的培训体系。不到10个月，就共完成了对朝阳区、海淀区等16个区县1875名护理员的系统培训。与此同时，支持医养结合的产业投资基金也应运而生。“老年人同样向往美好生活，我们的目标是创造人人向往的老年生活。”当地官员乐观地表示。
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