中国对朝促谈政策获卡特认同

美国外交学者网站10月10日发表文章称，在朝鲜问题上中国看来至少找到了一个有相同观点而又有影响力的美国盟友：他就是美国第39任总统、2002年诺贝尔和平奖获得者吉米·卡特。中国外交部最近罕见地公开引用了卡特的话，他说，美国应该派代表团到平壤进行和平谈判。
文章称，10月4日，93岁的卡特在《华盛顿邮报》上发表了一篇文章。根据自己过去20多年来与“朝鲜高层官员和普通人”打交道的经验，卡特认为，美国下一步应该“派遣高层代表团去平壤进行和平谈判，或者支持在一个各方都同意的地点举行有韩朝以及美国和中国参加的国际会议”。
文章称，这个提议与中国的观点一致，中国曾多次呼吁重启六方会谈，尤其是朝鲜与美国在安全问题上的直接对话。
文章称，卡特的文章很自然地立刻引起了中国的注意。10月9日，在国庆假期后的第一次例行记者会上，中国外交部发言人华春莹在回应有关特朗普最近在推特上针对朝鲜的言论时，大幅引用了卡特的话。这毫无疑问具有重要意义，因为中国外交部很少在新闻发布会上主动引用某个特定外国人的话。
华春莹还再次呼吁各方“都严格遵守和执行安理会有关决议，不要采取相互刺激和加剧矛盾的言行，而要保持克制，慎重行事，努力缓和局势”。
中国一直通过外交手段来劝说特朗普与朝鲜“坐下来谈判”。
文章称，从中国方面来看，卡特最新的文章毫无疑问就像是一封“盟友的来信”。作为美国前总统，卡特碰巧用了一种有说服力的方式向美国人民传达了中国的观点。
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