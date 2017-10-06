希腊外交官反驳“依赖中国”论：中希是互惠关系

针对德国《法兰克福汇报》9月14日刊登的两篇文章《担心东南欧依赖中国》和《就像一串珍珠链》，希腊驻德国大使馆媒体联络办公室主任尼古劳斯·弗拉哈基斯9月27日在该报发表题为《希腊不依赖中国》的说明文章称，欧洲人应客观平衡地观察希腊和中国的关系。
尼古劳斯·弗拉哈基斯说，中国在希腊投资活动的发展是希腊地缘战略位置和优势对比的结果。这涉及双边互惠关系，这种关系建立在对中国和欧盟成员国发展经济关系普遍起决定作用的原则和规则之上。希腊接纳的中国投资还不到中国对欧盟投资的1%。此外，不能忽视一个事实：希腊履行了整顿预算计划所要求的私有化义务。在某些案例中，唯一有兴趣的买家是中国投资者。如果希腊一方面被敦促加速落实私有化，另一方面又面临“过于顺从”和“依赖”中国的指责或影射，那至少是矛盾的。
尼古劳斯·弗拉哈基斯说，遗憾的是，这两篇文章只关注中国在巴尔干国家也包括在希腊的投资活动。尽管事实上文章的由头是欧洲复兴开发银行的一份报告，但从根本上说读者被传递了这样的信息：中国对希腊和其他“虚弱的”巴尔干国家的经济渗透造成了政治依赖。
尼古劳斯·弗拉哈基斯说，这样的信息不符合事实。作出巨大牺牲重建经济的希腊必须为它吸引中国投资道歉吗——即便这些投资远远少于中国在德国或其他国家的投资？或者说所有中国投资都应该只流向强大的欧洲国家，即那些据说根据定义在政治上“能应对中国影响力”的国家？
尼古劳斯·弗拉哈基斯希望，这篇说明能够使人们客观平衡地观察希腊和中国的关系。
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