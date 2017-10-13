民调显示安倍料在22日众议院选举中大获全胜

美媒称，日本主要新闻机构11日发布的五份民意调查结果显示，日本首相安倍晋三料将在10月22日的众议院选举中大获全胜，预示东京都知事小池百合子的挑战受阻。
据美国《华尔街日报》网站10月12日报道，由日本共同社、《日本经济新闻》、《读卖新闻》、《朝日新闻》和《产经新闻》进行的这五份民调均预计，安倍晋三领导的执政党自由民主党将轻松赢得众议院465个席位中的一半以上；日本国会两院中众议院权力更大。这五份调查的结果均显示，自民党及其较小盟友可能合计赢得近300个席位。甚至有预计称，这个联盟可能赢得三分之二的席位——这是在众议院通过宪法修正案所需要的票数。
这五份民调显示，小池百合子新成立的希望之党料将成为众议院第二大党，但掌握议席数量不到100个，远远落后于自民党。
报道称，投资者对此表示欢迎，把安倍晋三延续近五年执政生涯视为稳定信号，与其他地方的政治动荡形成对照。
SMBC日兴证券分析人士在给投资者的一份报告中称，民调结果证实了早些时候市场对安倍将获胜的预期，应会助推金融市场的风险偏好。
报道称，若自民党保持对国会的控制，并且安倍晋三连任首相，那么他可能会继续其“安倍经济学”政策，包括推动日本央行实施超级宽松的货币政策。
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