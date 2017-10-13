英国研究发现网络暴力侵害美国老兵 或源于俄罗斯

据美国《海军时报》网站10月10日报道称，英国牛津大学本周发布的一份最新研究报告说，社交媒体上的“网络暴民”似乎将矛头对准了美国军人和退伍老兵，企图扰乱军心。
牛津大学“计算宣传项目”的研究人员发现，“现役和退役军人与许多关注俄罗斯、阴谋论及欧洲右翼等话题的账号之间有大量且持续的互动”。
这一研究结果促使美国越南战争退伍军人协会（VVA）的官员要求脸书和推特的高管与联邦机构进行更为密切的合作，以保护军人、老兵和军属免受外国不法分子发起的虚假宣传活动的影响。
VVA主席约翰·罗恩说：“几个月来，我们一直在暗中努力，推动脸书关闭那些模仿我们协会的假网页并阻止俄罗斯的自动程序骚扰我们的支持者，但无济于事。”
他说：“到目前为止，这些社交媒体公司没能站出来，因此我们需要国防部和退伍军人事务部出面解决。”
对VVA来说，骚扰行为集中在保加利亚激进分子数月前在脸书上创建的假VVA网页上。协会官员说，他们对在该网页上共享的假新闻——包括伪造的战争纪念馆遭到毁坏的视频——及其关注者数量的快速增加感到担忧。
官员还表示，分享虚假信息和党派新闻的网络垃圾邮件自动程序盯上了协会工作人员。
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