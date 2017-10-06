美官员：特朗普今日将宣布不认可伊朗遵守核协议

美媒称，据美国官员称，美国总统特朗普或将于13日宣布，不会认可伊朗遵守了2015年国际核协议，不仅如此，“他还会针对伊朗从导弹试射到支持暴力组织等一系列行径做出指责”。
据美国《华尔街日报》10月13日报道，该名官员还称，特朗普拒绝认可伊朗遵守了核协议并不意味着美国将退出该协议，预计特朗普不会要求国会把已按协议取消的经济制裁措施重新施加给伊朗。不过美国接下来有可能试图更改该协议，尽管该协议仍获美国盟友的支持。
这些官员称，预计特朗普在宣布上述决定的同时，会在演讲中提出多项计划，“以打击伊朗发展导弹项目和支持中东武装组织的行为”；特朗普一直反对前任美国政府参与协商的2015年伊朗核协议。
报道称，据了解内幕的知情人士称，特朗普还有可能把伊朗的精英武装组织伊斯兰革命卫队确定为恐怖组织，尽管政府内部就此议题展开的讨论尚未达成一致。
报道称，特朗普的讲话将为美国政府耗时数月的伊朗政策检讨画上句号，但随后启动的进程则充满不确定性，在接下来的60天时间里，美国国会有可能考虑迅速重启按照核协议条款已经取消的对伊制裁措施。
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