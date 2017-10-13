对抗北约新力量 俄将在波罗的海部署新型武直

据俄罗斯《消息报》网站10月12日报道称，俄罗斯海军将在年底前接收米-28N“夜间猎手”和卡-52“短吻鳄”武装直升机。此前，它们仅供应空天军。“夜间猎手”和“短吻鳄”预计将入驻波罗的海舰队航空兵基地。
专家认为，航程不大的新型武装直升机将在波罗的海上成为独一无二的可怕武器。它们不仅能支援地面部队和海军陆战队，还能与各种舰艇作战。
《消息报》从俄海军司令部获悉，为海军航空兵购买米-28N和卡-52的原则性决定已经作出。第一批直升机预计将在年底前装备波罗的海舰队航空兵第125独立直升机大队。
第125独立直升机大队是俄海军航空兵唯一装备武装直升机的部队。它的任务是为舰队和运输队提供火力支援。
俄军事历史学家德米特里·博尔坚科夫说：“卡-52和米-28的航程可以覆盖波罗的海大部分水域。这些直升机可以从陆地机场起飞。它们既能为登陆舰护航，又能在俄领海巡逻。在恶劣气象条件下超低空飞行的能力使其难以被舰载防空系统击中。直升机的机载武器却能对轻型护卫舰造成重创。对导弹艇和登陆艇来说，遇到米-28N和卡-52将是致命的。”
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