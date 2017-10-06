太极拳有助心脏病患者康复：可平衡血压降低胆固醇

西媒称，太极拳在中国古代属于一门武术，而今成为很多人用来强身健体的体育项目。说到太极拳，不禁让人想到起其优美顺畅的姿势。也正因如此，太极拳成为一种适于各个年龄层舒缓筋骨的体育项目。然而，太极拳的好处并不仅限于体育领域，它还有助于平衡血压，降低胆固醇，从而降低罹患心脑血管疾病的风险。
据西班牙《阿贝赛报》网站10月11日报道，美国布朗大学的研究人员通过研究发现，太极拳对心肌梗塞患者的康复也有帮助，甚至可以在某种程度上取代传统的复健方式。目前此项研究成果已经发表在《美国心脏病协会杂志》周刊上。
此项研究的负责人埃琳娜·萨尔莫伊拉戈-布洛彻表示：“我们认为太极拳对这类患者而言是一项值得推荐的选择。因为初级招式舒缓而简单，随着练习者水平不断提高，其锻炼强度也不断增加。太极拳讲究调节气息和疏松筋骨，因此对降低心理压力、缓解抑郁症状也有益处。”
报道称，在心肌梗塞患者当中有60%不愿接受康复治疗。主要原因在于康复中心离家太远，患者不愿承受路途奔波之苦。有些患者甚至根本没有体力前往康复中心，因为他们的身体依然受到病痛折磨。还有一个令人悲伤的原因：有些患者支付不起复健的费用，于是太极拳这项在家中就可以展开的体育项目成为他们的最佳选择。除了简单易学，练习太极拳没有任何经济成本，而且对体力的消耗也不大，因此是常规复健之外的一个替代选择。
研究人员邀请包括8名女性和21名男性在内的29名心血管疾病患者参加了一项实验。他们的平均年龄为67.9岁，腿脚都不太灵活，这些身患疾病的志愿者每天都会练习专门为他们设计的太极拳。其中58.6%曾经罹患心肌梗塞，82.2%曾经冠状动脉介入手术，31%接受过冠状动脉搭桥手术。然而，所有患者都没有接受过康复治疗，但有很多因素都可能导致他们再次罹患心肌梗塞或者接受手术，例如其中27.6%的患者吸烟，48.3%患有糖尿病，75.9%胆固醇过高，35%超重，还有45%属于肥胖。
所有志愿者每天在家中通过观看教学光盘学习太极拳。研究人员还将他们分为两组：一组患者属于“轻量级”——锻炼次数较少而且强度较低；另一组属于“重量级”——锻炼次数较多而且强度较高。
实验结果显示，太极拳是一项安全的体育项目。只有少数志愿者在锻炼初期出现肌肉酸痛的情况，但随后都得到了缓解。100%的志愿者都表示愿意向亲朋好友推荐这项体育运动。虽然所有志愿者的体能都有所改善，但是“重量级”比“轻量级”的效果更加明显。
研究人员指出，太极拳可以帮助再次罹患心血管疾病风险较高的患者强健体魄，但是患者的复健并不能完全依赖于太极拳。在适当参加体育锻炼的同时，患者还是应当前往正规的医疗机构接受康复治疗。
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