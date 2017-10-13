俩小偷入室盗窃 望风者看手机入迷房主回来没发现

一老一少两个小偷合伙作案，一人望风一人入室作案，结果望风者看手机走了神儿，导致同伙儿被回家的主人撞个满怀，不过同伙儿趁机跑了，房主报警后，就在附近巡逻的民警在楼道里堵到了望风者，不到一小时两人双双落网。
房主：刚下电梯从家里出来个陌生人
市民李女士家住6楼，9月25日下午5点多，夫妻俩下班回家刚出电梯，就发现自家的门是开着的。还没等夫妻俩反应过来，从家中走出来一个陌生人，没等夫妻俩盘问，此人顺着楼梯迅速离开了。
这是进贼了！夫妻俩赶紧追了上去，可是没追上。随后夫妻俩返回家中查看，结果发现家里被翻得乱七八糟，贵重物品已经被摆在了显眼的位置，但是并没有丢失。李女士赶紧报警。
此时，派出所民警正在附近巡逻，接到报警后民警迅速赶到。刚进楼道的单元门就看到一名男子从楼上下来，神色慌张。
民警在楼道内堵着一自称发小广告的
面对警方的询问，该男子表示是发小广告的，还拿出了随身携带的小广告。当民警进一步询问有关小广告的内容时，男子回答得非常不清楚，而且神情越来越紧张，这引起了民警的注意。怀疑跟刚发生的入室盗窃案有关，警方将该男子控制住。
随后，民警找来了报警的李女士，经过辨认。李女士表示并非他们撞见的那个入室盗窃的小偷。
然而，根据多年的办案经验，民警认为此人与刚刚发生的入室盗窃案脱不了干系，或为望风人员，于是将这名自称发小广告的男子带回派出所继续询问。
望风者走神同伙跑了自己先落网
经过询问，该男子很快就招供，原来他确实和进入李女士家盗窃的人是同伙儿，对方负责入室偷东西，而他则伪装成发小广告的，盯着电梯的显示屏，发现有人上楼，就赶紧通知同伙撤离。
结果当天他望风时，因为看手机走神儿，一时没盯住，李女士夫妻俩乘坐电梯直接来到了家门口。在屋里翻东西的小偷，听见电梯的开门声，赶紧撤离，仓促中什么都没有来得及带走。而迅速赶到的民警，将尚未撤离的望风者堵在了楼道口。
案发一小时后，民警带着望风者来到其住处，正准备逃跑的同伙被一起抓获。经询问，这两名男子是广西人，同村同姓，一个24岁一个50岁。两人交代，他们通过技术开锁的方式在全国各地流窜作案，9月初来到大连，接连作案20多起，涉案金额近10万余。
目前，两人因涉嫌盗窃罪已被警方刑事拘留。
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