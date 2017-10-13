美媒称对中国稀土依赖成美军软肋 将破坏美国军事潜力

据美国“侦察勇士”网站10月11日报道称，美国需要依靠自己的工业、经济和农业实力来打赢战争。
当第一颗原子弹落地时，美国的敌人注意到，美国拥有在那一刻之前还不可想象的武器。60年后，当精确弹药和隐形战机亮相时，世界再次注意到，美国的立场是要努力在能够形成强大威慑的武器方面拥有秘密的、压倒性的战略和战术优势。
报道称，10多年前，美国国防部的规划人员开始设想下一轮出人意料的超级武器，它最终被称为“第3次抵消战略”。经过25年“误入歧途”的美国全球化政策，美国的致命弱点将是自己未能从国内获取稀土元素，却在稀土资源方面很大程度上依赖于中国。
当前和下一轮美国超级武器的每一种都有赖于稀土元素，它是17种特殊金属和元素的统称，既不在美国开采也不在美国加工成矿石。目前美国完全仰仗外国政府和市场供应这些重要用品，而它们是每一件重要军事装备或武器系统的基础材料。
从联合攻击战斗机到下一代B-21纵深攻击轰炸机，从航空电子到电脑，稀土元素对于美国的军事优势有着不可替代的关键性作用。这些材料的独特性，如高温下的强磁性，有助于精确制导弹药瞄准目标、为全球卫星定位系统导航提供便利并让战斗机飞行员得以安全地弹出。鉴于稀土元素无可否认的军事和商业价值，它们对于美国国家安全的重要意义无可辩驳。
报道称，美国的最后一个稀土矿在2015年关闭，从此美国政府没有一家国内供应商为其输送稀土和特种金属。当前这个领域只有中国在继续生产。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost