杭州一高中推“刷脸吃饭”：可监测学生营养状况

杭州第十一中学的学生就餐时，不是刷饭卡而是刷脸。
学生食堂每个窗口前都装了一台“刷脸器”，带摄像头，可以触屏操作。学生只要在“刷脸器”前站一秒钟，身份就会被识别出来。然后，姓名、饭卡余额和套餐类型等就餐信息，会出现在屏幕上，点击“确认”，即结账完毕，就能拿到食堂师傅递过来的香喷喷的饭菜。
高中生一边吃饭，一边自豪地说：“当支付宝刷脸还要借助手机时，我们学校食堂刷脸只要脸。”据了解，这是杭十一中智慧食堂3.0版。此前的2.0版已经可以通过手机微信完成点餐和支付，只是在取餐环节需要凭卡。
而3.0版是在2.0版的基础上，增加了人脸识别功能，学生只需排队刷脸，就可以认证取餐，再也不用带卡了。同时，根据学生每日就餐情况生成的营养报告，也从原来每月发送给家长一次变成每周一次。
学校副校长张冠超说，智慧食堂本学期之所以升级，是因为老师们发现“小马大哈”有点多，每天忘记带饭卡的学生有50个左右，还有直接把饭卡弄丢的。最夸张的一位，一学期竟然丢了三张饭卡。
所以，智慧食堂3.0版本周上线后，高中生们都说：从此妈妈再也不用担心我忘带卡了。据了解，该校预备通过刷脸吃饭来验证刷卡的速度与精度，接下来还会用于刷脸考勤。
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