四川建“慢食村”倡导绿色生活：计划5年发展1000个

港媒称，为了避免草根饮食文化和传统消失，一家国际组织中国分部的负责人宣布了未来五年在中国发展1000个“慢食村”的计划。
据香港《南华早报》网站10月12日报道，国际慢食协会大中华区分会秘书长孙群表示，近年来，中国转向了更加绿色、环保和生态的增长模式，因此更多参与“慢食”的条件现在成熟了。
“慢食运动”于1989年在意大利兴起。根据其网站消息，慢食运动现已涉及超过160个国家的数百万人，并且致力于保证“所有人都能享受到优质、清洁和公平的食物”。
孙群是在一年一度的国际慢食大会结束后发表这番谈话的。今年的国际慢食大会于9月29日到10月1日在中国西南省份四川省省会成都召开。国际慢食协会的中国分部对未来有宏大的计划。
孙群说，“慢食村”的理念是首次引入中国，四川大邑县的安仁镇被选为计划试点。
他没有具体说明“慢食村”会采取何种发展模式，但表示将在一年内启动。组织者还希望在下届国际慢食大会展示这个村庄的新面貌。下届国际慢食大会将于2018年9月在意大利都灵召开。
“慢食运动”的发起人卡洛·彼得里尼说，他热切希望中国人通过放慢生活节奏而接受该组织的理念。
“人们应当开始意识到生物多样性的重要性并接受‘食品决定人’的理念，”他说。
他表示希望人们与“均质处理和工业化食品告别”。
孙群说，国际慢食协会大中华区分会已经得到了大邑县政府对该乡村发展的支持，并且在与其他当地机关和房产开发商就如何实现计划进行协商。
近期在四川召开的大会的中心议题，是关于世界各地的人们如何通过对日常食物作出知情选择来减缓气候变化。会议敦促人们食用当地生产的时令蔬果，并支持小型农场，从而减少在全国和全世界范围内运输商品时产生的碳排放。
国际慢食协会秘书长保罗·迪克罗切说中国对全世界食品体系至关重要，而且在应对这一全球挑战时发挥决定性作用。
“不幸的是，过去中国采取的是基于工业化和使用化学物质的方案，广泛使用杀虫剂和人工合成化肥，”他说。
“考虑到中国的面积、人口和经济，这一生产体系对环境的影响在全球是严重的。”
孙群说要把“慢食”运动的理念推广到中国公众中还需要时间。
他说：“我们不进行高调的宣传造势，是因为我们认为只有项目经受住了考验时才可以那样做。”
他说，中国民众对食品安全问题很敏感，但是对运输商品造成碳排放之类的相关环境成本无动于衷。
“外国进口食品在国内消费者中十分受欢迎，所以很难说服人们放弃，”他说。
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