周小川说中国有能力和信心防范系统性风险

中国人民银行行长周小川14日在华盛顿表示，中国政府有能力和信心防范系统性风险，同时保持经济健康、稳定运行。
周小川当天在提交给国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会的声明中说，近年来由于中国经济增速放缓、结构性调整以及国际金融市场大幅波动等原因，中国金融业的潜在风险有所增加，但总体上风险可控。
他说，为防范金融业系统性风险，中国已经加强了金融监管，成立了国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。目前影子银行风险有所缓解，不良贷款仍处于较低水平，去杠杆取得初步效果，部分地区房地产市场过热情况得到控制。
周小川说，中国经济上半年增速达6.9%，今年全年有望实现6.5%左右的增长目标。中国政府将继续保持宏观经济政策的稳定性和连续性，在保持经济稳健增长的同时，通过去杠杆、防控资产泡沫来防范系统性风险的上升。
IMF近日将中国经济今明两年增速预期较7月份预测值均上调0.1个百分点，分别至6.8%和6.5%。这也是IMF今年第四次上调中国经济增长预期。
IMF总裁拉加德近日在新闻发布会上说，IMF非常欢迎中国央行近期采取的控制信贷增长的措施，继续推进这些措施对于防范金融风险很有必要。（新华社）
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