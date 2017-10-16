美印军事“牵手”貌合神离

美国国防部长马蒂斯不久前访问印度时表示，美印战略防务伙伴关系进入新阶段。今年6月，印度总理莫迪完成了他上任后第五次也是美国总统特朗普上台后的首次美国之行，访问成果也主要集中在防务领域。
从表面来看，美印两国军事合作近年来逐步升温，但不和谐音已经显现。美国垂涎的是印度军火订单，而印度企盼的是美国能够提供军事技术。双方在合作中关切的重点存在偏差，即使“牵手”也是貌合神离。
合作升温
早在2016年，美国就把印度视为“主要防务伙伴”，特朗普上台后考虑进一步发展与印度的军事联系，一时间两国在防务领域的合作愈发紧密。
在马蒂斯9月访印期间举行的新闻发布会上，印度国防部长西塔拉曼说，印美防务合作近年来显著增加，已经成为双方战略伙伴关系的关键支柱。马蒂斯也指出，美国重视印度在印度洋的领导地位，寻求与印度建立“有弹性的地区架构”。
过去十年里，印度向美国购买了共计150亿美元的军火。双方有望签署新的战斗机大单。美国军火商洛克希德·马丁公司计划在印度建设生产线，前提是印度购买总价大约150亿美元的F161N战机。
与洛克希德·马丁公司竞争印度订单的还有瑞典的萨博公司和美国的波音公司。为迎合印度发展本土军工的初衷，这些企业都允诺在印度建立战斗机生产线。
在9月底的访问中，马蒂斯的另一大目的是向印度出售“海上卫士”无人机。先前媒体报道，印度海军考虑从美国采购至少２２架“海上卫士”。
分歧显露
美印的防务合作真的亲密无间吗？分析人士认为，印度看重的是与美方的军事技术合作，而美国重视的是其在南亚的多重利益。
资深军事评论员马尧认为，美方积极拉拢印度的背后是对地缘政治的考量。美国认为，促进美印两国军方建立更直接的双边联系，有利于增进美国在南亚地区的利益。在这种思路指导下，美国近年来加强了与印度的军事合作，甚至愿意向其提供航母核动力及舰载机。
然而，印度在合作中却有另一番考虑。新上任的印度女国防部长西塔拉曼在宣誓就职时说，她的重要目标是实现国防部门的“印度制造”。“印度制造”是印度总理莫迪主推的政策之一，希望能在印度本土制造战斗机、潜艇等，减少对外国军火的依赖。
印度Zee网站9月20日发文指出，美国军工企业为拿下巨额协议，愿意在印度组建生产线，但这些企业希望印度作出坚定的保证，不会让它们失去专利技术。
马尧认为，提供军火成品是一回事，转让技术专利是另一回事，因为在美国看来，向印度单纯出售武器而不转让相关技术，实际上加强了印度对美国的军事依赖，这种依赖可以使美国在对印关系中占据优势和主动；而如果印度获得足够的军事技术，那么美国的地位将因此遭到削弱。
合作掣肘
马尧认为，美国向印度提供军火只是将其作为控制和拉拢的一种手段，如果向印转让军事技术，将不利于美国达到这一目的。
首先，双方在地缘政治领域的利益存在冲突。印度洋是当今世界海权体系的轴心地带，而印度是印度洋沿岸最强大的国家，并拥有一支强大的海军。
印度海军建设的目标是，从当前的近海防御和区域威慑思想转向远洋进攻战略，通过重点发展战略核潜艇和航空母舰来建立可靠的海基核威慑能力，努力打造一支力量均衡、结构合理、具备相当威慑力的现代蓝水海军；在控制整个印度洋的基础上，印度希望逐步将战略利益延伸至西起波斯湾、东至南海、南抵非洲的广大海域。这无疑与当今世界海洋霸权国家——美国的地缘政治目标相抵触。
其次，双方军事工业发展水平差异太大。武器装备在投入使用一段时间后需要进行保障。印度的军工基础比较薄弱，而美式装备既复杂又精密。购买美式装备后，印度在保障方面可能会受制于美国。（新华社）
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