对全世界不喜欢绿菜花的人来讲，研究人员可能带来了一个让他们纠结的消息：绿菜花等蔬菜有助促进肠道健康。
美国宾夕法尼亚州立大学研究人员日前在荷兰《功能性食品杂志》上报告说，绿菜花、抱子甘蓝、菜花和圆白菜等蔬菜中含有名为吲哚类芥子油甙的有机化合物，这种物质可以分解为吲哚并咔唑等化合物。当吲哚并咔唑与芳香烃受体结合后，会激活芳香烃受体在肠屏障中的作用，帮助维持肠道菌群平衡，预防癌症等疾病。
当实验鼠吃下绿菜花后，他们比没吃绿菜花的实验鼠可以更加耐受肠漏症和大肠炎等消化系统问题。肠漏症是由慢性炎症引起的，小肠壁的细胞间会产生空隙，使小肠毒素、细菌、微生物和食物颗粒进入血液，进而刺激自体免疫系统，危害肝脏、胰脏等器官，引起哮喘、心脏病等各种疾病。
在实验中，实验鼠吃下的绿菜花约占饮食总体分量的15%。参与研究的宾夕法尼亚州立大学的加里·佩尔迪尤表示，对于人来讲，这相当于每天吃3杯半的绿菜花。而抱子甘蓝中含有的吲哚类芥子油甙是绿菜花的3倍，所以人们在吃抱子甘蓝时，只需要１杯的量即可达到同样效果。
研究人员表示，由于大肠炎等消化系统疾病患者不适宜吃较为粗糙的食物，未来的研究会关注这些人如何食用绿菜花等蔬菜的问题，从而让这些患者也能享受到这类蔬菜的健康益处。
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