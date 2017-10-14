中国整治环境决心令人鼓舞 治污成绩显著

香港《南华早报》网站10月12日刊登《中国继续加速发展生态文明，绿色政策备受关注》一文，作者香港科技大学特聘教授陆恭蕙在文章中称，中国的环境状况亟须改善。虽然彻底改善空气、水和土壤的质量需要相当长的时间，但目前看来，中国在这方面的决心令人鼓舞。
中国明确指出，“生态文明”是国内发展问题上的长期任务。中共党校已经开始向领导干部提供关于建设生态文明的课程。
该理念认为，中国应当在生态能力范围内，规划并实施未来的发展，同时纠正环境退化。其重点包括，减少污染、提高自然资源利用效率、食品安全、减缓和适应气候变化、解决与发展相关的问题等。
文章称，为了取得良好的效果，必须在政府机构内部进行重要改革，制定合理的生态政策和管理政策，制定正确的目标并跟踪结果。中国在过去几年里取得的成绩已经足以说明问题。
在理论层面，必须把生态文明放在与经济、政治、文化和社会进步同等重要的地位，2012年召开的中共十八大正是这样做的。
文章称，有了新的指导思想，中国政府实施了很多重要改革，包括制定生态环境损害赔偿制度，加强环境执法力度，扩大清洁能源的生产和使用，建设国家公园，要求党政高级官员亲自负责河湖保护工作，限制工业项目，以及倡导绿色金融。
文章称，京津冀一体化计划最早是2014年提出的，旨在建立新型城市化模式，既包括空间上的融合，也包括“智能”城市规划、合理利用自然资源和生态保护。
中国领导人对发展的表述，正在从经济和工业发展转变为生态文明建设。他们认为，这对重建中国的文化自豪感和满足人民群众对健康和幸福日益增长的需求，起着至关重要的作用。
这项重要政策和改革还具有外交意义。一个高污染的落后国家在世界舞台上没有吸引力，而中国正希望通过“一带一路”倡议和气候变化问题国际谈判，在全世界投射活力并引领思想。
另据拉美社10月12日报道，为确保即将来临的冬季空气更加洁净，实现2017年主要污染物排放量继续下降的目标，中国将采取强力措施与环境污染作斗争。
无论是中央政府还是受污染最严重省份的政府均为达成此目标采取了新的预防性措施。
河北省和天津市均宣布采取更多措施以控制煤炭燃烧。在两地邻近北京市的农村地区，以电和天然气为能源的暖气设备将代替原先以煤作燃料的设备。
此外，河北省和天津市将在即将到来的供暖季期间限制本地具有高污染性的工业活动（如炼钢厂），并将限制建筑材料的生产。
同时，北京将暂停实施各类工程，包括水利工程建设和拆迁。如果一个月内发现同一房地产开发企业有三个及以上项目扬尘治理不达标，将暂停其在北京土地市场交易资格。
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