特朗普宣布对伊核协议新立场 外界认为后果消极

外媒称，据美国官员称，美国总统特朗普预计将于13日宣布不会认可伊朗遵守了2015年国际核协议，不仅如此，他还会针对伊朗从导弹试射到支持暴力组织的一系列行径作出指责。
据美国《华尔街日报》网站10月13日报道，上述官员还称，特朗普拒绝认可伊朗遵守了核协议并不意味着美国将退出该协议，预计特朗普不会要求国会重新实施已按协议取消的经济制裁。不过美国接下来有可能试图更改该协议，尽管该协议仍得到美国盟友的支持。
这些官员称，预计特朗普在宣布上述决定的同时，会在演讲中提出多项计划，以打击伊朗发展导弹项目和支持真主党及其他中东武装组织的行为。
另据德国《法兰克福汇报》网站10月12日报道称，美国总统特朗普将在当地时间13日12时45分公布他在伊朗核协议问题上的决定。这是白宫发言人萨拉·桑德斯12日在华盛顿宣布的。她没有提及决定的内容。
不过，美国媒体报道说，特朗普将拒绝“认可”该协议。根据法律，美国总统每隔90天要向国会提交报告评估伊朗是否履行核协议承诺。更新“认可”的截止日期为本周日。
报道称，如果特朗普拒绝认可伊朗核协议，就将给付出很大努力才在2015年达成的协议造成严重打击。但那还不意味着美国撤出该协议，而是说国会将有60天的时间决定是否恢复根据伊朗核协议所暂停实施的制裁措施。
报道称，如果恢复制裁措施，那也将严重侮辱协议的其他签署国。除美国外，中国、法国、英国和俄罗斯这四个联合国安理会常任理事国以及德国也在协议上签了字。
此外据俄罗斯卫星通讯社10月13日报道称，伊朗议长阿里·拉里贾尼表示，伊朗将继续履行国际义务，这其中也包括将继续遵守伊核协议，只要其他国家不违反这一协议。
拉里贾尼在集体安全条约组织国家议会会议上说：“这是我们在美国新政府多次违反协议某些条款的情况下所作的承诺。”
又据路透社10月13日报道称，克里姆林宫13日表示，如果美国退出伊朗核协议，就将产生非常消极的后果，伊朗也可能退出该协议。
俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫在电话会议中向记者表示：“毋庸置疑，这将破坏全世界的可预测性、安全性、稳定性和不扩散性。”
路透社10月12日还曾报道称，德国12日说，预计特朗普“不再认可”国际社会与伊朗达成的核协议的举动将破坏欧洲与美国的关系，并拉近欧洲与中俄的关系。
报道称，德国外长加布里尔一再公开反对特朗普可能采取的行动，但他最近的言辞旨在更严厉地阐明此举的影响。他说：“欧洲必须在此事上团结一致。”
加布里尔对德国编辑网说：“我们还必须告诉美国人，他们在伊朗问题上的行为将推动我们欧洲人与俄罗斯和中国采取一致立场反对美国。”
加布里尔说，在美国国内政治中，伊朗核协议被像足球一样踢来踢去，但这个问题会造成严重后果。
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