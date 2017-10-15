路透：中共确定修改党章，料写入习近平理论

路透社北京电，中国执政的共产党决定修改党章，预料将写入习近平政治思想。下星期中共将举行全国代表大会，因此习近平将进一步紧握权力。
星期六，中共中央全会通过了之前宣布过的一项建议，修改党章，然后将草案交由全国党代会通过。
全会公报赞扬了习近平领导下的五年，尤其是成功与腐败作战，但公报没有提及党章修改案中加入了哪些词语。
观察习近平权力的一个主要指标就是，是否在党章中写入他的名字，使得他达到前领袖毛泽东思想和邓小平理论同样的高度。
习近平之前的领袖江泽民和胡锦涛，都在党章中写入他们的指导思想，但没有直接写入他们的名字。
江泽民的指导思想是“三个代表”，其意为允许私人企业家入党；而胡锦涛则是写入其经济学说“科学发展观”。
中国一直在推动“四个全面”（全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党）和“四个重大”（经济建设取得重大成就，全面深化改革取得重大突破，民主法治建设迈出重大步伐，思想文化建设取得重大进展）
为期四天的十八届七中全会也批准了党的腐败查处机构中纪委准对孙政才等高干的调查结论，孙政才一度被认为是最高领导职位的有力竞争者。
自从五年前担任总书记以来，习近平展开了反腐败运动，超过100万人受到惩罚，数十名高级官员被监禁。
中共誓言这项由习近平盟友王岐山主导的运动不会结束。
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