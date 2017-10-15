新加坡的薪资多惊人？ 台湾网友吓到嘴巴快掉下来

明年2018台湾基本工资涨4.72%，月薪台币2万2000元起跳，那新加坡呢？台湾PTT乡民发文，自己的朋友学历是私立大学法律系毕业，今年30岁，四年前应征上新加坡一家海运公司的客服部职位，并于一年前升小主管，年薪将近台币130万元，平均月薪10余万元，该朋友透露再熬两到三年能到快200万台币，原PO听到“整个吓到嘴巴快掉下来”。（1新元等于22.3新台币）
“200万已经是很多上市公司总经理的薪水了吧（不算台积电那种龙头企业）”，原PO表示，在新加坡工作的朋友不常加班，但经常出差，没想到薪资可以屌打台湾到这种程度，连加薪速度都如此惊人，“只是小主管而已耶，会不会太扯”。
网友们热烈响应新加坡薪资行情，“饭店柜台实习36k”、“他们大学毕业起薪7万台币”、“小学老师7万多，可是杂事比台湾还多”、“宠物美容师六万”、“英文差的又没技术，你只能领新币2000（台币45,180元）月薪不到”，还有人大夸“新加坡税低，治安也不比台湾差环境又干净，而且公共场合全禁烟，真的没有比台湾差啊”。
对比台湾，也有网友指出，“薪资大约2.5倍，物价大约3倍，但是最近过去应该都是外劳价”、“物价只有1.3倍 别听推文乱讲”、“都是观光客才在说一餐台币200元XDDD，为什么新加坡都吃一餐台币80元”、“男友在那读书一餐也都大概新币3.5元（约台币79元）而已”。
出版“挑战高薪，勇闯新加坡打天下”一书的作者曾湘云曾表示，以大学刚毕业的台湾人来说，一个月的薪水大概为1300~1800新币（约台币29,367~40,662元），就算做最低阶的全职工作也不应该低于1300新币（不包括实习与兼职项目），若以职位层级去做判断，基层人员约1500~1800新币（约台币33,885~40,662元）左右，约2~3年有完全相关工作经验的资深人员约1800~2000新币（约台币40,662~45,180元），而5~8年的主管阶级则为2000~2800新币（约台币45,180~63,252元）。（联合新闻网）
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