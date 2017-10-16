古典音乐受中国年轻人青睐：与欧美形成鲜明对比

德媒称，在中国，欧洲的古典音乐正在成为一种青春文化。人们对管弦乐队、独奏家以及歌剧的热情源于几十年前。
据德国《南德意志报》10月14日报道，莫扎特在珠海受到了这样的待遇：在演出的过程中，起初人们感到自己像音乐修养很高的老手，好像到这里来当评委似的——没完没了地用从不离手的手机拍照或摄像，孩子们在座位之间来回跑动，但是成人也在寻找最佳的角度或更好的位置。各种沙沙的响声、窃窃私语声不绝于耳。在经过短暂的适应阶段后，人们注意到，年轻人以他们自己的方式表现得非常好，只不过他们的注意力集中在不同地方。他们积极地参与互动，他们的掌声是令人信服和衷心的。
8月底，强台风“天鸽”袭击珠海等广东省大部分地区。这场强台风给珠海、香港和澳门等地留下一片狼藉。
即使珠海遭受强台风的袭击，也没有影响人们对在那之后两周举行的第二届珠海莫扎特国际青少年音乐周钢琴及小提琴音乐周决赛热切盼望的心情。
几年来，这一地区有多座摩天楼拔地而起，楼宇之间的空地上花团锦簇、绿草如茵。300多米高的珠海中心大厦直入云霄，它是一座巨型的会展中心，在树木的掩映下光彩照人。珠海中心大厦旁边还有两座很壮观、大小不同，但是音响效果良好的音乐厅。
报道称，中国组织方有意识地强调国际标准。这届比赛的合作方不仅有萨尔茨堡莫扎特音乐与表演艺术大学，而且在评委中，有5位来自欧美。在3轮的角逐中，年轻的中国选手占参赛者总数的80%以上，他们都受过良好的专业培训，而且准备充分。尤其让评委印象深刻的是，他们对欧洲音乐，即西方音乐的独立理解。
但更令人惊讶的是，在大剧院举行的闭幕式音乐会上，前来的观众大多数是年轻的父母带着他们的孩子，以及大学生和青少年。这与欧美国家的音乐会观众绝大多数都是老年人形成了鲜明的对比。
报道称，早在2012年，时任慕尼黑爱乐乐团首席指挥的洛林·马泽尔就已指出这一情况：“中国的情况不一样，那里老年人不懂古典音乐，音乐厅里多是30多岁和更年轻的观众，他们在幼儿园和小学期间就听过和演奏过古典音乐。”马泽尔接着说：“我该怎么办，其他音乐家应该做什么？我们要前往亚洲，在那里我们的文化得到培育和爱戴。”很多美国和欧洲音乐家也证实了这一点。
报道称，过去30年间，亚洲国家建起多个巍峨壮丽的音乐厅，而且还将建立更多的音乐厅。1979年，著名指挥家赫伯特·冯·卡拉扬率领柏林爱乐乐团访华，当时的演出竟然是在一座大型的体育馆里进行，而且观众还不守规矩，吃东西、喝饮料，大声说话，弄得这位世界级大师几乎绝望。今天的情况跟过去相比简直是天壤之别。各地都建起音乐厅和歌剧院，软硬件都达到国际标准。
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