中国处置国企债务“处方”见效

港媒称，截至去年年底，中国企业债总计18.3万亿美元。根据国际清算银行的数据，这一数额占中国国内生产总值（GDP）的166.3%，大大高于美国的72.3%和德国的53.1%。为降低许多欠债国企的债务负担，中国采取债转股的方式。
据香港《南华早报》网站10月14日报道，东北特钢集团在中国航天计划中发挥着关键作用，但它负债440亿元人民币。
报道称，这个大型钢企的一部分位于大连市东北部50公里处的登沙河镇，是当地经济荣辱的源头。
最终归辽宁省政府所有的这家钢企生产中国最好的钢材，其优质产品用于中国的航天飞船和火箭。但它也是中国有史以来最大的债务违约者和中国处理不断膨胀的企业债方式的教科书范例。
报道称，自去年3月以来，东北特钢10次违约、未能偿还总计71亿元人民币的企业债，导致这家企业的1911名债权人和它打了一年的官司。这些债权人中有国有银行、地方银行和小投资人。
不过两个月前事情尘埃落定。当地一家法院裁定，实施“破产重组”计划。按照这项计划，债权人将损失多达78%的债权金额，对剩余的债权他们可以选择债转股。这使东北特钢摆脱了数十亿元的债务，而且有幸因钢铁价格反弹发了一笔意外之财，这家钢企如今开始盈利，一片繁忙景象。
记者最近到这家钢企采访，看到数百工人涌入工厂。
一名姓周的工人说，他在这家钢厂工作30多年了，工人们听说工厂欠这么多债都吓坏了。
北京的智库——中国企业研究院首席研究员李锦说，随着领导层致力于解决债务问题，国企重组是目前中国经济政策的核心。
报道称，截至去年年底，中国企业债总计18.3万亿美元。根据国际清算银行的数据，这一数额占中国国内生产总值（GDP）的166.3%，大大高于美国的72.3%和德国的53.1%。
为降低许多欠债国企的债务负担，中国采取债转股的方式。例如，云南锡业集团去年把23.5亿元银行贷款转为股份。
中国还通过“混合所有制”改革鼓励私人投资者和财政状况良好的国企收购有困难的国企的股份。今年的一个例证就是中国联通从新入投资者获得780亿元资金。
报道称，法院也在加速审理破产案。
去年中国破产申请数量上涨了53.8%，达到5665起，其中包括1041起破产重组案——同比增长85.2%。在破产重组的情况下，债权人通常同意“剪头发”，即接受低于原来承诺的回报，以避免彻底清算。
报道称，东北特钢的案例把这3种方式混合在一起。它用破产重组的方法重组了债务，给债权人的偿债率为22%，债权人也可以选择债转股。与此同时，它邀请中国最大私营钢企沙钢成为其最大股东。据东北特钢上市单位上月的公司备案，沙钢投资45亿元，获得东北特钢43%的股份。
《辽宁日报》刊登了中国破产法起草人之一的中国人民大学教授王欣新的文章，称赞东北特钢重整案是“破产法挽救困境企业的成功范例”。
报道称，过去两年，在东北特钢与债权人谈判期间，中国的钢铁制造业状况发生急剧变化，1亿多吨落后或多余产能被关停。与此同时，上海螺纹钢价格指数在过去18个月几乎翻了一番。这使被允许继续运营的钢企获得丰厚利润。
据官方数据说，今年前8个月钢企的利润同比增长106.9%。
据官方的中新社报道，位于登沙河的东北特钢大连分厂今年前半年毛利3.2亿元，结束了多年的经营亏损状况。
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