歼-20优于F-22？美媒评点中国最新隐身战机性能

据美国《国家利益》网站10月2日报道称，中国很可能是美国在今后50年里唯一势均力敌的对手。虽然不太可能爆发冲突但美国必须作最坏的打算。
在所有现代常规战争中，空中力量和空中优势都将发挥重要作用。对美国来说，在被美国空军F-X计划的产物最终取代之前，洛克希德-马丁的F-22“猛禽”隐形战斗机，将一直是确保空中优势的最佳武器。
报道称，中国最接近“猛禽”的战机是歼-20战斗机。这样一款飞机将如何与美国最好的机型对抗呢？
目前对中国这款飞机的了解还不多。从传统意义上讲，它甚至都不属于战斗机的范畴。它可能是专门为攻击美国在西太平洋的力量投送能力而设计的飞机，这是中国的“反介入/区域拒止”战略的一部分。这款飞机的性能可能被优化，用于打击美军加油机、空中预警机、联合监视与目标攻击雷达系统（JSTARS）飞机等支援力量，甚至携带远程巡航导弹，攻击美国在该地区分散的基地和航母。
报道称，一些迹象显示，歼-20首先是一款攻击型战机，但它也拥有强大的空对空能力。与美国的F-35战斗机一样，最新的歼-20原型机机头下似乎拥有光电瞄准系统。该系统可能是EOTS-89光电瞄准系统。空优战斗机是不需这种传感器的。
报道猜测，还有迹象表明，中国的这款飞机携带了有源相控阵（AESA）雷达。据称，歼-20可能装备1475型相控阵雷达，该雷达可能正在由中国飞行试验研究院进行测试。然而，这些消息目前无法得到证实。
能证明歼-20战机正在被优化，使其具备攻击能力的最有说服力的证据或许是，它的机身巨大，但机翼相对较小。它还可能拥有大型武器舱。这样的配置可以在超音速攻击机上良好地运行，但对于必须维持高转速的空优战斗机来说，却并不理想。
报道称，此外，中国尚未拥有为体积如此之大的空优战斗机提供动力的发动机技术。事实上，中国还无法证明自己有能力生产任何可适用于歼-20战机的飞机发动机。但攻击机并不需要出色的推力重量比，因此，这款飞机目前使用的2台俄制AL-31F发动机，对于中国的用途来说，可能已经足够了。
另外需要特别指出的是，像F-22和F-35这样的短程战术战斗机，并不适合在西太平洋执行任务，因为这里幅员辽阔，基地分散。中国也受到同样的地理限制。这意味着像F-22和F-35这样的飞机，在远距离执行任务时需要加油机的协助。中国压制美国及其盟友的空中力量的最合理的方式，不是硬碰硬地对抗，而是打击它们的飞行能力。这包括瞄准美国的基地、加油机和通信节点。因此，从这个意义上讲，歼-20可能成为中国建立空中优势的手段。在这个意义上，歼-20优于F-22。
报道称，当然，这一切都是猜测。只有解放军空军知道歼-20适用于哪些作战命令，“但它可能成为一个强大的敌人”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost