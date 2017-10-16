德军两型直升机先后停飞：故障频发拖累军事行动

德国新闻电视频道网站10月14日发表题为《NH90直升机有问题》的报道称，今年7月，两名联邦国防军士兵在一架“虎”式武装直升机的坠毁中身亡。现在，另一种直升机又给驻马里的士兵们带来了问题：NH90直升机必须进行全面检查。
德国联邦国防军的NH90直升机再次出现技术问题。国防部的一位发言人在回答问题时宣布，出于安全考虑，包括在马里使用的NH90直升机的发动机眼下都要进行检查。目前，一些NH90直升机的检查已经结束。
不过，这位发言人并不想对《明镜》周刊网站的一篇报道发表评论。根据《明镜》周刊网站的报道，在从马里运回德国接受检查的那架NH90直升机的发动机内，检查人员发现了不同寻常的磨痕。因此，联邦国防军下达命令，必须在所有NH90直升机的发动机内检查这种磨痕。在检查结果出来之前，无论是在马里还是在德国，NH90直升机都不准起飞。
今年7月，联邦国防军的一架“虎”式武装直升机在马里坠毁，两名士兵丧生。事故发生后，联邦国防军采取了额外的安全预防措施。依据这些措施，在每次起飞前后，必须对“虎”式直升机发动机进行维修监控。此前在距离坠毁处几公里的地方找到了失事直升机的发动机罩残骸。发动机罩的部件很可能发生松动，继而毁坏了螺旋桨。
对此国防部发言人说，关于坠毁原因的调查仍在继续。7月26日在马里发生坠毁事故后，“虎”式直升机已经停飞了数周。在停飞期间，如果发生危及士兵生命的危险，“虎”式直升机还是可以起飞的。但在10月13日的一次演习中，军方再次取消了“虎”式直升机的使用。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost