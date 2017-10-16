小曼哈顿计划！美陆军研发新型步枪替换M16

美国“侦察勇士”网站10月14日报道称，美国陆军正在寻求更换士兵自上个世纪六十年代以来就一直在使用的M4/M16步枪平台。
陆军目前瞄准的是下一代班用武器，但这些武器的到来还将需要很多年。而人们对于过渡期间陆军将使用何种军用步枪，则是充满疑问。
尽管存在不确定性，陆军仍在寻求采用军队目前正在使用的枪械弹药的升级版本。
陆军单兵作战系统执行办公室负责人布赖恩·卡明斯准将对《陆军时报》说：“对于下一代武器，我们希望有一个一劳永逸的解决方案。关于M4，看一看就会发现，存在这么多问题，我们一直在对其进行改进。”
陆军研究人员一直在修改对子弹和弹壳的设计，并对新材料进行了研究。私营企业已经找到在武器系统中使用聚合物的方法，其中一个叫德事隆系统公司的企业，目前正在对聚合物武器和弹药进行开发和改进，目的是减轻美国军人携带的装备重量。
该公司说，其6.5毫米卡宾枪（中等口径步枪）的杀伤力相当于7.62毫米口径的武器，但比陆军目前使用的许多5.56毫米口径的步枪要轻。
还有些新技术也在考虑之中。一些装置使得士兵在不必将步枪抬至脸部位置就可以瞄准；另外还有热成像仪和测距仪等。
美国陆军武器研究、发展与工程中心的工作人员，目前正在重点对识别和跟踪目标的光学系统、对环境条件提供指导和补偿、提高射击速度和命中概率、评估风况等4个方面的项目进行研究。
一名负责监管步枪开发计划的官员将这一项目比作“小曼哈顿计划”。曼哈顿计划是第二次世界大战时美国研制原子弹的秘密计划的代号。他说，未来几年中步枪技术的进步可能会超过过去40年中所取得的进步。
下一代班用武器的某个版本可能于2022年得到部署，到2025年还会有更多改进。
不过，陆军很可能会以惊人的速度引进这一新的武器系统。
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