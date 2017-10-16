未来商店读得懂你挑商品时的表情

开在你家楼下的小店，知道你的牙膏在哪天会用完，也知道你今天会在几点钟到店吃晚饭；它还会教厨艺不精的妈妈，给挑食的女儿做一道精美甜点，帮助老人挑合适的巧克力送给自己的老伴……未来，你进店后，在货架挑选商品时嘴角露出的笑容或不经意间的皱眉，都会被智能系统捕捉并识别，进而记住你喜欢什么、不喜欢什么。
昨天，是今年云栖大会的最后一天。一则关于未来小店的视频，刷新了很多人对未来购物场景的认知。今年6月入职阿里巴巴的知名视觉科学家任小枫再次出现在“新零售峰会”上。目前担任阿里巴巴iDST首席科学家兼副院长的他，从计算机视觉、算法、虚拟增加现实等技术的角度，解读未来购物的场景。记者沈积慧
购物本质是解决人和物的问题
师从计算机视觉大师Jitendra Malik教授的任小枫是杭州人，此前是亚马逊级别最高的华人科学家。而他的导师Jitendra Malik是全球计算机视觉界的祖师爷。
今年6月加入阿里巴巴的任小枫，此前参与创建了亚马逊轰动一时的无人零售店Amazon Go。任小枫说，为了在通用场景下实现“拿了就走”，自己花了4年时间去研究和打造这家智能门店。“现在每次出去购物排队结账时都会想，什么时候可以解决所有门店的支付问题，这样大家都不用排队结账了”。
在任小枫看来，购物本质是解决人和物的问题；理解人和物，并迅速把两者联系起来。比如，在逛商场的时候能迅速帮人找到商品。任小枫说，自己经常遇到的一个场景，是到了购物中心或超市，不知道想买的商品在哪里，又不喜欢问人。不过，现在有了AR，三维定位、三维建模和三维炫染的技术已相对成熟。这可以精确地定位商品的位置，并通过AR进行导览。
你高兴或不高兴未来商店都能读懂
而对于盒马鲜生这样的新零售，任小枫认为，这不仅是要用数据去驱动，而且还需要用信息去驱动，比如用视觉或其他方法获得各种各样的信息。
“视觉是一个通用的方法，一张照片可以识别最基本的人物表情、动作。而人的姿态，是理解人的行为的基础，通过一个姿态可以去理解人的行为。”任小枫说，今后，计算机视觉可以应用到新零售的场景里去。“随着算法和其他能力的提高，人能做到的事情，计算机都能做到”。
比如在新零售的场景下，除了要解决支付问题，可以“拿了就走”无需排队，还要知道人到底拿了什么商品。未来的这套线下智能系统，可以用图像来分析人流，用图像来识别顾客停留和查看的时间，用相机来监控货架，识别顾客的身份并提供个性化服务等。
任小枫说，线上比较容易操作，比如通过客户停留时间，提供个性化服务。“而现在，在线下也能实现很多东西。比如做表情识别，在挑选商品时，顾客是高兴还是不高兴，是生气还是无聊，不远的将来就能在线下做到”。
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