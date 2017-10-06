苹果雪上加霜？高通请求在华禁止产销iPhone

美媒称，高通公司在与苹果公司旷日持久的激烈诉讼战中祭出了狠招，这家芯片制造商向北京一家法院提起诉讼，请求禁止在中国生产和销售iPhone手机。
据彭博新闻社网站10月14日报道，总部设在美国圣迭戈的高通想要在全球最大的智能手机市场给苹果找麻烦，并且在这个绝大部分iPhone的产地令其生产活动中断。目前iPhone为苹果贡献了近三分之二的营收。高通发言人克里斯蒂娜·特林布尔表示，公司向北京的一家知识产权法院提起了诉讼，指苹果构成专利侵权，并要求对其实施禁止令。
特林布尔说：“苹果采用了高通发明的技术，但没有为此付费。”
高通称，诉讼涉及三项非标准必要专利，涵盖电力管理以及现款iPhone使用的Force Touch触控屏技术。特林布尔称，这些发明“只是一小部分例子，还有很多高通的技术被苹果用来改进产品并提升利润”。
据彭博新闻社报道，高通于9月29日向北京一家法院提起诉讼。高通和苹果的诉讼战已经打了数月，主要围绕高通的技术授权业务。虽然高通的大部分销售额来自于手机芯片制造活动，但利润的大头却来自于专利授权费，这些专利覆盖了所有现代手机系统最基本的方方面面。
报道认为，对于苹果来说，最新诉讼来的不是时候。苹果刚刚发布了iPhone 8和iPhone Ⅹ，希望能借此重新确立市场领导地位，而中国本土手机厂商的快速成长导致苹果面临愈发激烈的市场竞争。（新华网）
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