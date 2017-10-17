新加坡地铁隧道淹水 原来是这个小东西闹的

新加坡地铁南北线隧道在10月7日淹水导致列车服务中断20小时，原来是因为一个小东西闹的。
这个小东西就是浮子开关。
浮子开关的作用就是当水位上升，浮子上浮后触动电源开关，启动抽水泵，将水抽出。
不过，10月7日当晚，虽然隧道集水池的水位已经满溢，浮子开关却没有发挥作用。当局调查发现，浮子开关周围都是淤泥，据信影响了浮子开关的运作，导致这起新加坡史上最严重的地铁事故。
新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远承认：“事件打击了公众对公共交通系统的信心！”
有关部门今天针对这起事故举行记者会，地铁公司高层向公众道歉。
陆路交通管理局的调查发现，隧道底下的集水池里控制水泵操作的浮子开关早在事故发生前就已故障，而且周围积满了污泥。
许文远说：“这起事故是可以防止的，根本不应该发生。”
地铁公司SMRT董事局和管理层就事故向乘客道歉。企业主席佘文民说：“SMRT没有预防这次事故发生，SMRT为事故负起全部责任。”
据了解，设于碧山站隧道开口底下的集水池的容量相等于约两个奥林匹克游泳池，可应付连续六个小时的豪雨量。
但当天集水池共只流入约640立方米的雨水，这相当于集水池容量的约13％。而当天集水池几乎填满了水，意味着原本就有大量的积水在集水池，而浮子开关很可能在事故发生前就已失灵，但没有人发现。
当局在抢修过程中也发现，集水池的下层，也就是设置水泵和浮子开关的地方都是污泥，可能造成浮子开关失灵。
10月7日（星期六）下午4时许，新加坡多处下大雨，部分南北线列车服务因隧道积水，导致地铁运营被中断达20小时，还出动消防人员前来连夜抽水。
许文远表示：“显然储水池没有获得恰当的维修和养护才导致隧道淹水。负责碧山的修抽水系统的SMRT维修小组让我们失望了。”
SMRT星期一召开记者会对地铁隧道积水深表歉意，并表示在事发后，已撤换相关负责人，相关人员的奖金也受影响。
SMRT总裁郭木财表示：“公司内部依然存在一些根深蒂固的文化问题，需要更多的时间来解决。”
SMRT表示，事发后已采取防范积水措施，感应器和抽水系统检查，从每三个月一次增加到每个月一次。
许文远也在记者会上说，积水事件打乱了新加坡交通发展的步伐，并再一次打击了公众对公共交通系统的信心。
他说：“这是很悲哀并且不应该发生的事情。”他形容这起事件就像“阴沟里翻船”，因为地铁系统的设计是足以应付恶劣天气，能够应付7日当天的天气，并且不应该出现积水的情况。
他也表示，新加坡交通系统正在慢慢改善，而这是一项为期四、五年的长期计划，并希望公众给予时间。
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