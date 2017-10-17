中国红通一号贪官为何不敢藏匿新加坡？杨秀珠公开原因

10月13日，杭州市中级人民法院公布“百名红通”1号人物杨秀珠案件的最新进展，杨秀珠因贪污、受贿罪一审被判处有期徒刑8年，并处罚金80万元，追缴其贪污、受贿所得2639万余元。
法院经审理查明：1996年12月至1999年5月，被告人杨秀珠利用担任温州铁路房地产开发有限公司董事长、温州市市长助理、副市长、浙江省建设厅副厅长等职务上的便利，以非法占有为目的，侵吞公款共计人民币1904.5155万元；为请托单位和个人谋取利益，收受财物共计折合人民币735.43万元。
杨秀珠曾潜逃海外13年零7个月，辗转7个国家、地区。其中，杨秀珠经由香港出逃的第一站就是新加坡！
2003年2月，温州市人民检察院侦查发现，杨秀珠的弟弟、温州铁路房地产开发公司副总经理杨某涉嫌受贿。1个月后，杨某被浙江省人民检察院依法立案调查。期间，时任省建设厅副厅长的杨秀珠在任温州市副市长期间涉嫌犯罪的线索，也被查获。
2003年4月20日，杨秀珠向单位称，“老母亲病了，要回温州看看”，随即一行4人租车前往上海浦东机场，经香港飞抵新加坡。
据浙江媒体报道，当晚，浙江省委作出指示，由省纪委牵头，公安机关负责缉捕，省纪委会同省检察院负责违纪违法问题查处，办案部门定期报告进展情况。
2005年4月，经外交、警务等多途径合作，确定杨秀珠藏匿在荷兰。后据杨秀珠供述，“新加坡与中国关系很好，不能长久居住，我办好了到意大利的旅行手续，抵达米兰后，就在朋友的帮助下，直接开车到法国巴黎，第二天就到了荷兰朋友家。”
一个月后，杨秀珠因非法居留被荷兰警方扣留。期间，杨秀珠先后向法国、荷兰申请“政治避难”，均被驳回。
在此后的十年间，对杨秀珠追逃工作一直没有停止。
2014年1月，习近平在十八届中央纪律检查委员会第三次全会上强调：“不能让国外成为一些腐败分子的‘避罪天堂’，腐败分子即使逃到天涯海角，也要把他们追回来绳之以法，5年、10年、20年都要追，要切断腐败分子的后路。”2014年11月，习近平同美国时任总统奥巴马举行会谈，双方同意继续在追逃追赃、遣返非法移民等领域开展对话与合作。
2016年3月的全国两会上，中央书记处书记、中纪委副书记赵洪祝警告腐败犯罪分子外国不是藏身之地，要回国投案自首。赵洪祝曾于2007年至2012年任浙江省委书记。
2014年5月，杨秀珠逃离荷兰，辗转数个国家后赴美。6月，根据中方提供的线索，杨秀珠在纽约被美方逮捕。7月，杨秀珠因“违反签证规定”即将被美方遣返时，她提出“政治避难”申请。
2014年6月中央追逃办成立，将杨秀珠案列为挂牌督办头号案件。2014年12月，杨秀珠案被确定为中美5起重点追逃案件之一，双方指定专人，集中力量突破。
2015年4月，中央追逃办公开发布“百名红通”，杨秀珠名列榜首。中央纪委主要领导亲自审定杨秀珠案追逃追赃工作方案；中央追逃办负责人7次带队赴浙江具体部署、靠前指挥。
根据中央追逃办要求，杨秀珠案的进展情况每周一报，重要信息和情况即时沟通上报。工作安排随之灵活调整，几乎每隔10天，浙江省追逃办就组织召开一次协调会或推进会，两年来共召开37次。
为了劝返杨秀珠，中央追逃办在国内协调指挥各部门，在国外提出司法协助请求，迫使杨秀珠成为无钱可花、无人可靠、无路可逃的“三无”人员，不得不主动投案自首。
2016年7月，杨秀珠请求美方撤销“避难”申请，正式提出愿意回国自首。8月，美国移民法庭裁决同意杨秀珠撤销“避难”申请，当庭判发遣返令。9月，中美JLG反腐败工作组第11次会议在美举行，中美双方就杨秀珠归案形成时间表和路线图。11月16日，杨秀珠回国归案。
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