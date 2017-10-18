英媒关注海尔管理模式：管理有改变世界的力量

国“50大思想家”榜单网站刊发了该网站联合创始人斯图尔特·克雷纳题为《变革正在进行》的文章。
文章称：“大概30年前，我曾在伦敦采访过彼得·德鲁克。当时，我对他的经历知之甚少，只知道这位老人曾撰写过多部重要的著作。在相当草率的准备后，我企图凭借自己的小机智、小聪明采访这位现代管理学之父。然而，这次采访让我眼界大开。与德鲁克先生的会面结束时，我对管理的永恒本质有了更深入的认识。德鲁克先生还告诉我，管理是普适的，有改变世界的力量。”
“受德鲁克先生影响的不止我一人。上世纪80年代，在中国的青岛，一个名叫张瑞敏的年轻人发现了一本破损的旧书——正是德鲁克先生所著的《卓有成效的管理者》。这本书令他眼界大开。”
“时光流逝。2017年，我坐在青岛的一个高级会场里，而全球大型家电第一品牌海尔集团的董事局主席兼首席执行官（CEO）张瑞敏先生，正好与我比邻而坐。在张瑞敏先生锐意创新的管理领导下，海尔已从一家濒临倒闭的冰箱制造商，发展成为世界上最具创新力的公司之一。”
文章称，海尔的经营哲学是“人单合一”。对于局外人来说，这看起来异常复杂，因为一家大公司基本上被解构成一个自由的、富有创业精神的“蜘蛛网”。在一次巨大的变革中，大批中层管理人员有机会在公司内部成为自身业务的CEO。这催生了数百个小微企业。收入与个人生产的价值直接挂钩。
作者分析认为，海尔的模式已经发展出自己的特色，一些核心的关键点有：
●变革引领变革 海尔似乎对变革着迷。在每一个看似平静的阶段，激情满怀的张瑞敏先生都在推动更多的变革。海尔将变革视为日常之事，而不是一项孤立的计划或方案。事实也正是如此。
●第五级管理 吉姆·柯林斯称之为第五级领导者。这些领导者的特点是非常谦逊，没有企业高管常有的自负。海尔的有趣之处在于，谦逊已成为公司文化的一部分，这也是张瑞敏先生的人格魅力。
●持续学习 领导者必须是精英。张瑞敏先生博览群书。提起他读过多少书，他的一名助手不禁感叹道：“即使是坐在机场休息室里，他也会阅读刚买的新书。他有时一周能读五本书。”对于习惯自学的张瑞敏先生来说，学习是呼吸一样的本能。从海尔发展早期开始，他就经常与世界顶级思想家会面，汲取他们的智慧，并珍视与他们的对话。如今，几乎每周都会有商业名人去青岛与张瑞敏会面。其中有些人，例如加里·哈梅尔，已成为他切磋管理智慧的伙伴。
作者认为，管理学正处于一个十字路口。机器人时代将从根本上改变工作的世界。消极的看法是，工作岗位将消失，故事到此结束。的确，有些岗位会消失，但这也带来了机遇。这会解放劳动者，让他们走向由海尔创造的、具有创新性质的责任岗位。
公司的存在是为了创造和留住顾客，与用户零距离是海尔众多准则之一。彼得·德鲁克应该也会认可这一准则。
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