硅谷拟建“长期股票交易所” 挑战华尔街

美媒称，硅谷的高科技公司抱怨，对短期净利润的狭隘关注破坏了股市。现在，这些公司正在对此采取措施，启动名为“长期股票交易所”（LTSE）的公司管理、投资和交易新框架。
据美国《华尔街日报》网站10月17日报道，在风投人士马克·安德烈森以及美国领英网联合创始人里德·霍夫曼等硅谷顶级人物的支持下，LTSE称，计划在今年结束前寻求获得监管机构的批准，成为最新的美国股票交易所。
位于加州门洛帕克的安德烈森-霍罗威茨公司的合伙人玛吉特·温马彻斯称，唯一重要的事情是，你对华尔街讲了什么，以及你做了什么；他们不关心虚拟现实、自动驾驶，也不关心你的长期策略是什么。
LTSE创始人及首席执行官埃里克·里斯称，解决方案是一个旨在鼓励长期想法的交易所。作为一名作者以及初创企业大师，里斯在其2011年出版的《精益创业》（The Lean Startup）一书中首次提出了该交易所的想法。
报道称，这家交易所的一个特点是，持有股票时间越长的投资者拥有越大的投票权。在这家交易所上市的公司将需要使用常常被称为“持有期投票”的结构，同时遵守很多其他规定，例如禁止按照公司的短期财务表现来决定高管薪酬。
报道认为，如果LTSE能够成功，它可能为爱彼迎和优步等非上市科技巨头提供新的刺激，促使它们上市。目前很多市场资深人士以及监管机构担忧，上市过程已失去了吸引力。
报道称，一些风投公司为LTSE提供资金，包括美国创始人基金公司、安德烈森-霍罗威茨公司以及格雷洛克合伙公司。个人投资者包括推特网前首席执行官迪克·科斯托洛、美国在线联合创始人史蒂夫·凯斯，以及Groupon团购网创始人安德鲁·梅森。LTSE称，已从约70个投资者那里总共筹集了1900万美元。
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