习近平誓言：让全体人民有房住

中国国家主席习近平誓言，要“让全体人民住有所居”。他要求，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
习近平在18日上午开幕的中国共产党第十九次全国代表大会上说，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。
习近平指出，保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
习近平说，要优先发展教育事业。加快教育现代化，发展素质教育，推进教育公平。推动城乡义务教育一体化发展，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系。加快一流大学和一流学科建设。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强师德师风建设，倡导全社会尊师重教。办好继续教育，大力提高国民素质。
习近平说，要提高就业质量和人民收入水平。要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。大规模开展职业技能培训，鼓励创业带动就业。提供全方位公共就业服务。破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端，构建和谐劳动关系。促进收入分配更合理、更有序。扩大中等收入群体，增加低收入者收入，调节过高收入，取缔非法收入。坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道。履行好政府再分配调节职能，加快推进基本公共服务均等化，缩小收入分配差距。
习近平说，要加强社会保障体系建设。全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。全面实施全民参保计划。完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。完善失业、工伤保险制度。建立全国统一的社会保险公共服务平台。统筹城乡社会救助体系。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。
习近平说，要坚决打赢脱贫攻坚战。要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。
习近平说，要实施健康中国战略。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。深入开展爱国卫生运动，预防控制重大疾病。实施食品安全战略。坚持中西医并重，传承发展中医药事业。支持社会办医，发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。
习近平说，要打造共建共治共享的社会治理格局。加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。加强预防和化解社会矛盾机制建设，正确处理人民内部矛盾。健全公共安全体系。加快社会治安防控体系建设，保护人民人身权、财产权、人格权。加强社会心理服务体系建设。加强社区治理体系建设，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。
习近平说，要有效维护国家安全。要完善国家安全战略和国家安全政策，坚决维护国家政治安全，统筹推进各项安全工作。健全国家安全体系，加强国家安全法治保障。严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。加强国家安全教育，推动全社会形成维护国家安全的强大合力。
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