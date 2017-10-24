俄谴责英美轰炸毁掉拉卡：犹如“从地球上抹去”

外媒称，俄罗斯批评美军领导的盟军毁掉了拉卡。解放拉卡的袭击可以与英美1945年对德国德累斯顿的地毯式轰炸相比，俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫说，英美的轰炸把拉卡“从地球上抹去了”。
据德国新闻电视频道网站10月22日报道，科纳申科夫继续说，“成千上万热爱和平的平民被埋葬在城市废墟内”。眼下西方急忙通过为拉卡提供财政援助的方式来掩盖自己的“野蛮轰炸”。据统计，冲突前拉卡生活着大约20万人。眼下据俄方称，不超过4.5万人。
二战结束之前，英美轰炸机在1945年2月13日至15日之间对德国德累斯顿地区进行了四波密集轰炸，摧毁了市中心的大部分地区。成千上万人在轰炸中丧生。
报道称，叙利亚武装宣布在四个月的激战后将拉卡从“伊斯兰国”组织手中解放出来。美国称这是反恐战争的一个“至关重要的”胜利。美国自称它所领导的盟军希望尽可能杜绝平民伤亡，并将对有关指责进行认真核查。俄罗斯在叙利亚冲突中同样一再被指轰炸了叙利亚平民。
据德国新闻电视频道网站报道，在夺取伊拉克城市摩苏尔之后，拉卡是“伊斯兰国”组织控制的最后一个大城市。但俄罗斯国防部在声明中否认占领拉卡具有重大的军事意义。俄方称拉卡是一个“地方城市”，占领拉卡的意义被高估了，美国政府的喜报过于夸大了。而且拉卡也比代尔祖尔要小得多——得到俄罗斯支持的叙利亚军队在当地与“伊斯兰国”组织作战。
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