外媒体记者采访智能分拣赞“太酷了”

境外媒体称，在天津的快递业最大智能分拣工厂，几百台机器人正有条不紊地将快递分类搬进指定的仓库，这引起了前来采访的海外记者的莫大兴趣。
据台湾《旺报》10月23日报道，中共十九大正在北京举行，海外媒体到天津等地采访，见证中国大陆的机器人产业。这家智能分拣工厂的负责人说，借助大数据分析，整套机器人设备5分钟的计算量，相当于北京首都机场一天航班起降的计算量。
美国中文电视台记者温特·萨拉说她觉得太酷了，以前从未见过这样的场面，这些机器人很可爱，借此也让她了解了更多中国的创新，这里有很多很好的想法，中国给世界贡献了很多。
南非独立传媒集团记者库比·雅菲特也表示，中国正在快速发展，引导世界基础设施建设工程的推进，中国已经找到发展经济的正确道路。在这里的所见所闻，都令人印象深刻。
报道称，此次行程还安排外媒参观高科技企业，体验世界最前沿的3D影院、虚拟现实游戏等技术，让记者们既新鲜又着迷——
肯尼亚K24电视台记者阿苏玛说：“这是我头一次使用虚拟现实技术体验滑雪，这让我感到兴奋。”
喀麦隆国家电视台记者雪依表示：“我对于中国科技产品有了完全不同的认识，中国让人钦佩。”
泰国《曼谷邮报》记者孟孔说：“我每三五年就来中国一趟，到北京差不多三四趟，每次来都有新的惊喜。中国的科技进步很大，每次来都好像到了一个新的地方。”
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