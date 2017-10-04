英国人均每年花千镑叫外卖 最爱仍是中餐

据星岛日报报道，英国人爱外卖，平均每人每年花一千镑叫外卖。经调查发现，中餐成英国人的最爱。
从打电话点菜到网络召餐，外卖越来越方便，菜系选择也越来越多。英国人平均每个月会叫80镑外卖，而伦敦则是实至名归的“外卖首都”：平均每个伦敦人，每个月用在外卖的消费额达到107镑。爱丁堡人排第二，92镑/月；伯明翰人，89镑/月；莱切斯特人和牛津人均花87镑/月在外卖上。曼城也不差，每个月外卖消费83镑。
最近，以外卖送餐创业的Deliveroo进行一项意向调查，采访了1500人。Deliveroo发现，大部分受访者同意英国人时间太少，简易快捷的网上订餐服务最适合争分夺秒的生活。约86%受访者表示，喜欢或愿意尝试“各国不同的口味”。73%受访者更认为自己是“外国菜达人”，即因为外卖而对非英国的菜式非常熟悉甚至了如指掌。这些受访者均认为，越来越多好餐馆登陆网上，提供外卖，令在家中或还在办公室里的英国人，能随时品尝到各国鲜味。
Deliveroo发现，外卖中餐多年来都能击败其他国家，成为英国人至爱。58%受访者表示，中餐往往是叫外卖时的首选，又快又好吃。意大利菜、印度菜分别紧随其后，然后才是美国菜和墨西哥菜。
发言人表示，Deliveroo目前为多达80款不同菜系提供外卖，“这一点足以说明我们英国人是全世界菜肴的吃货。”
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