习近平报告为实现“中国梦”指路径

外媒称，如果说五年前习近平提出的“中国梦”只有一个初步轮廓，那么五年后的今天，习近平在中共十九大报告中对“中国梦”给出了更详细的实现路径，在强调坚持党对一切工作的领导下，中国经济发展的终极目标是“以人为本”。
据路透社10月18日报道，10月18日在北京召开的中共十九大开幕会上，习近平在长达三个多小时的报告中不仅详述了十八大以来从严治党的成果和继续完善的决心，亦对中国经济、政治和社会生活的方方面面给出了明确的政策信号，包括深化供给侧结构性改革、反腐败决心不动摇等。
如果说十九大报告对“中国梦”的实现给出了更清晰的答案，那么实现国富民强的“中国梦”核心终是以人为本的终极目标，体现在社会民生的公平和正义上。
习近平指出，要完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
另据路透社10月18日报道，中国领导人习近平在共产党10月18日开幕的一个重要大会上说，中国的反腐运动已经取得压倒性态势。
在北京人民大会堂向2000多名党员代表讲话时，习近平列举了共产党取得的成就，尤其是他领导的引人注目的反腐运动。
习近平在电视直播的报告中说：“反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。”
报道称，自五年前就职以来，习近平针对根深蒂固的腐败现象发动了猛烈打击，超过100万官员受到惩处。
另据拉美社10月18日报道，中共中央总书记、国家主席习近平在18日上午开幕的中共十九大上说，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和中国发展的战略目标。
习近平指出，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强中国经济创新力和竞争力。
另据路透社10月18日报道，习近平主席10月18日说，在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段之际，中国将深化经济和金融改革，进一步向外国投资者开放其市场。
习近平在每五年召开一次的中国共产党全国代表大会开幕会上说，中国将推进汇率和金融体制的改革，使市场在资源配置中起决定性作用。
他说：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”
习近平说，政府将“清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力”。他还承诺扩大中国服务业对外开放。
他还呼吁国有企业做强做大。习近平说，政府将“推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失，深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业”。
习近平的讲话再次重申了党的领导人长期以来的承诺，即让市场力量发挥更大作用，提高效率，让经济迈向更加可持续增长的道路。
另据路透社10月18日报道，中国国家主席习近平10月18日在十九大开幕会上说，中国将继续开展抗击雾霾的斗争以保卫“蓝天”，壮大清洁能源产业。
改善北方地区臭名昭著的“有毒空气”近年来一直是中国经济和社会政策的重点内容。
从长远来看，中国还推行了一系列限制煤炭使用的措施，促进风能和太阳能等可再生能源的使用。
习近平还说，将强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，开展农村人居环境整治行动。
另据塔斯社10月18日报道，中国国家主席习近平表示，要坚持走中国特色强军之路。
他强调，国防和军队建设正站在新的历史起点上，必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，构建中国特色现代作战体系，继续深化国防和军队改革，推进军事管理革命，完善和发展中国特色社会主义军事制度。
习近平说，要“全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。
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