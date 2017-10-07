西班牙王室厨房向公众开放 位于王宫地下室保存最为完整

据西班牙《国家报》10月16日报道，柔和的日光照进厨房，厨娘忙碌的身影和食物的袅袅热气交织在一起，而这时候走廊里传来猎人带着猎物凯旋的喧闹声。电影就是这样展现欧洲最古老的西班牙王室厨房的。
报道称，西班牙王室厨房是欧洲保存最为完好的王室厨房。虽然过去也曾有更加富丽堂皇的王室厨房，但大多数都消失在历史的长河当中。
西班牙王室厨房是意大利人胡安·包蒂斯塔·萨凯蒂在1737年设计的。这座厨房通风良好、功能齐全，不但为王室成员准备美味佳肴，也为王室随从提供伙食。
报道称，在厨房里随处可见巨大的铜锅、大如澡盆的洗碗池、阿方索十二世时期的老式冰箱等等……各种厨具可谓一应俱全。这座厨房曾在300年的时间里不间断地冒出炊烟，然而到了西班牙第二共和国时期，阿萨尼亚总统却下令不再使用这座厨房。在这之后的岁月里，王室厨房仅在王室婚礼等大日子里为举办宴会提供服务。
这座王室厨房依然保留着伊莎贝拉二世时期大修之后的样子，但装饰风格也迎合了她的儿子阿方索十二世和孙子阿方索十三世的品味。
报道介绍说，在19世纪，法国是欧洲美食界的霸主。无论菜肴名称还是烹饪方法，整个欧洲都要唯法国马首是瞻，法国在美食界的影响力甚至在很多文学作品中都有所体现。西班牙作家马里亚诺·帕尔多·菲格拉有多部烹饪著作传世。虽然法国美食是当时的主流，但他也曾为西班牙王室厨房颇费笔墨。他曾在文中这样描述过这座位于王宫地下室的王室厨房：“所有厨具都随手可得，甚至比商店里售卖的新用具都要光亮整洁。”他曾描述道：“厨师佩戴着洁白的帽子和围裙，仿佛烹饪就是一场神圣而不可玷污的仪式。”
报道称，观众不但可以在展览上一览王室厨房的风貌，还可以了解很多有关王室成员的逸闻趣事。例如，阿方索十二世非常痴迷烤牛肉，而他的祖父费尔南多七世命令禁止奢侈浪费。虽然王室厨房非常注重清洁卫生，但费尔南多七世的王后玛丽亚·克里斯蒂娜·德波旁还是担心被下毒，于是挑选了一位厨师专门给自己做饭。
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