21世纪将见证大欧亚复兴 中国占主导地位

香港《南华早报》网站10月13日发表香港大学客座教授让-皮埃尔·莱曼的文章称，在新的国际秩序中，中国的崛起毫无疑问。
西方联盟正在没落
莱曼的大部分职业生涯都穿梭于西欧和东亚之间。他目睹了亚太地区发生巨变，尤其是中国令人钦佩的发展。
上世纪80年代后期，莱曼在东京工作时，中国经济有可能发展的传言开始流传，而当时日本正值高速增长时期。莱曼说，他发现与他交谈过的日本人都对此十分不屑。
文章称，到本世纪初，有关中国的话语已经发生翻天覆地的变化，正如中国对世界的影响一样。随着“大西洋世纪”似乎走向最后篇章，“亚太世纪”在21世纪出现，全球经济的力量平衡正从西方向东方转移。
文章称，欧洲在经济、地缘政治和人口方面的影响力都有所下降，而且将继续下降。美国仍然是无比强大的国家，但它的霸权时代已经结束。山姆大叔在二战结束后建立的机构——世界银行、国际货币基金组织、世贸组织——即将过时。
文章称，正如安格拉·默克尔5月份在慕尼黑的讲话中所说的那样，美国和英国在战后成立的西方联盟正在没落。
中国崛起为全球大国
文章称，世界正处于转折点，这个事实无可争议。它正转向哪里则是另一个问题。因为过去的两个世纪一直被一个世界大国所主导——英国主导19世纪、美国主导20世纪，所以有人假设现在该轮到别国（大概是中国？）了。
美国斯坦福大学教授伊恩·莫里斯认为，欧亚大陆的历史就是一部交流、变化和“多极化”的历史。几千年来，欧亚社会彼此争斗，交换商品，交流科学和思想，彼此借鉴。没有所谓东方和西方、欧洲和亚洲的说法。阿拉伯的思想影响了文艺复兴；儒家思想影响了启蒙运动。
文章称，随着15世纪末葡萄牙海上帝国的崛起，情况开始发生变化。一开始是渐进的，然后从19世纪初开始加速。欧洲崛起，欧洲的“优势”确保了对亚洲的征服。这个世纪则将见证亚洲的复兴，特别是中国将崛起成为一个全球大国。
文章称，最近，有很多人讨论俄罗斯应该把重心转向东方，还是维持与欧洲的历史联系。卡内基莫斯科中心主任德米特里·特列宁称，要有“360度视野，即莫斯科作为新地缘政治结构的中心要素。这个结构就是大欧亚地区”。
这个大欧亚地区包括了过去的伟大文明和国家：中国、印度、蒙古国、韩国、日本、东盟成员国、中亚和黎凡特国家、俄罗斯、土耳其和欧盟。欧盟的历史已经融入欧亚大陆的历史，同样欧盟的未来也将融入欧亚大陆的未来。
文章认为，在这个大欧亚地区里，中国明显占据主导地位。其国内生产总值是俄罗斯的约10倍，是印度的5倍多。
文章称，在一定程度上，英国和美国通过发动残酷的帝国主义战争和在世界大部分地区——亚洲、非洲和拉丁美洲——推行剥削性的征服建立了霸权。大欧亚地区充满了令人激动的潜力。然而，这里也是一个地缘政治大熔炉。无论发生什么，21世纪的故事都会在这里书写。
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