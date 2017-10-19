加强反导！日本拟用陆基“宙斯盾”拦截巡航导弹

日本《读卖新闻》10月18日发表题为《日本考虑让陆基“宙斯盾”系统拦截巡航导弹》的报道称，据多位政府相关人士透露，为强化导弹防御态势，日本政府考虑让拟引进的陆基“宙斯盾”系统除了拦截弹道导弹外，还能够拦截巡航导弹。
日本政府计划2023年左右在国内部署两套陆基“宙斯盾”系统。该系统搭载日美正在联合开发的“标准”-3 Block 2A新型拦截导弹，可在超过1000千米的高度拦截弹道导弹。日本政府准备在此基础上，让该系统搭载可应对巡航导弹的多功能型“标准”-6防空导弹。
美国将可同时应对巡航导弹、战斗机等低空攻击和弹道导弹威胁的构想称为“综合防空与导弹防御”（IAMD）。目前正在推进拦截导弹和情报共享系统的开发与实战部署。
“标准”-6是美国开发的防空导弹，是IAMD的核心，射程在300千米以上。“标准”-6可根据预警机探测到的雷达信息实施拦截。对于在低高度飞行且地面和舰载雷达不易捕捉信号的巡航导弹，“标准”-6也具备较强的应对能力。此外，“标准”-6还可拦截中近程弹道导弹。“标准”-6虽然不能像“标准”-3 Block 2A那样，靠两套陆基“宙斯盾”系统就能覆盖日本全境，但可以实时守卫首都圈等重要根据地免受巡航导弹的威胁。
在下半年的预算申请中，防卫省计划投入21亿日元（约合1870万美元），用于购买试验用的“标准”-6导弹。防卫省打算在装备陆基“宙斯盾”系统前，先在“宙斯盾”舰上进行部署。“宙斯盾”舰搭载的“标准”-6主要着眼于拦截飞机和反舰导弹。
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