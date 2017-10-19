iPhone 8价格崩盘！官网全部现货

虽然iPhone 8系列重新换回了玻璃后壳设计，但整体外形变动不大还是让人有点不能接受，这就导致了其销量并没有前几代iPhone那么给力。
在上市当天，iPhone 8和iPhone 8 Plus的渠道价格就出现了优惠，这在此前任何一代iPhone中都是没有发生过的，但在iPhone 8上，它居然发生了。
当然，出现这种情况也并不能完全怪iPhone 8不给力，毕竟有更惊艳的iPhone X还没有上市，相信很多死忠果粉是在等待iPhone X。如果计算iPhone 8和iPhone X的整体销量的话，应该不会比此前任何一代要差。
目前在苹果官网上，iPhone 8全系产品不分容量和颜色，都已经实现现货供应，距离上市甚至只有区区一个月，这大概也是史上现货最快的一次。
iPhone 8 Plus的情况略好，目前全系产品的发货时间都是3-5个工作日。按照目前这个发展趋势来看，应该过不了多久也会实现现货供应。
除了官网之外，渠道方面的iPhone 8早就实现了现货，价格最高甚至能够优惠到800元左右，基本上很难再有更大优惠了。
坐等iPhone X，也许只有它能够拯救苹果今年的销量。当然，能否稳定供货是最大的问题。
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