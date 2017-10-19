美换囚大兵承认擅离职守遭塔利班俘虏：或被判终身监禁

美联社10月17日报道称，美国陆军中士鲍·伯格达尔从阿富汗的岗位上逃离后，被塔利班俘虏监禁5年。他16日承认犯下擅离职守罪并威胁到战友的安全——这些罪名可能会给他带来终身监禁的判决。
伯格达尔说：“我知道离开是犯法的。”他在没有与公诉方达成协议的前提下承认有罪。这意味着本月晚些时候下达判决时，将由军事法官决定对他的惩罚。
认罪申诉使得8年前伯格达尔失踪后开始的高度政治化的一长串事件接近尾声。
奥巴马总统2014年批准用5名关押在关塔那摩的囚犯交换回伯格达尔。奥巴马说，美国不会把自己的军人留在战场上。
共和党人严厉批评了奥巴马。特朗普在竞选总统时又进一步指责，一再指称伯格达尔是“肮脏、腐败的叛徒”，就应该由行刑队给他执行死刑或者不给他降落伞从飞机上扔出去。
31岁的伯格达尔说，他2009年离开位置偏远的岗位，想要寻找到其他指挥官，反映他认为自己所在部队的问题。他对法官杰弗里·南斯上校说，他现在认识到他的行为后来引发战友密集的搜寻行动，一些战友在搜寻行动中严重受伤。
他在法庭上说：“当时，我没有任何引发搜寻和追回行动的意图。我当时认为他们会发现我失踪，但我不认为他们有理由搜寻一个小兵。”
很多战斗中失踪的士兵都会获得晋升，伯格达尔在被俘期间也获得晋升。他承认犯下擅离职守罪，也承认在敌人面前行为不当，同时接受了相对罕见的指控，也就是威胁到去搜寻他踪迹的战友的安全。行为不当的指控最高可能判无期徒刑，擅离职守罪则可能最高获刑5年。
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