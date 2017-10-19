谷歌正式宣布在多伦多打造“未来之城”

谷歌母公司Alphabet执行董事长埃里克．施密特（Eric Schmidt）和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）于多伦多共同发布了一项城市合作协议，由Alphabet旗下城市创新部门Sidewalk Labs，将多伦多湖滨一个占地12英亩地段，打造成高科技城。
特鲁多表示，“Sidewalk Toronto”将是一个新技术的试验摇篮，将帮助建设更清洁、更智慧和更绿色的城市。它无疑会将占地12英亩的Quayside地区改变成为一个繁荣的创新中心，并为加拿大人创造高收入的工作。
据路透社报导，谷歌将成为Sidewalk Labs开发地段的主要租户。谷歌将转移300多名员工到多伦多新址，其中包括由人工智能先驱辛顿（Geoffrey Hinton）领导的Google Brain团队。
这一前所未有的智慧城市项目将分批次进行，第一期项目为Quayside（码头区），共计12英亩（4.86万平方米）。最终，多伦多800英亩（323.7万平方米）的Eastern Waterfront滨水规划区将变成一座数字之城。
自动驾驶公交、可以感应行人并自动调节信号的交通灯、冬天会发热的自行车道、模块化房屋（modular housing，一种标准化装配式建筑）、地下隧道中穿梭的货运机器人、公共Wi-Fi等，都会在建设发展之列。
此外，公共设施也有了详尽的规划，包括限制私家车使用，改以自动驾驶公交（Shuttles，摆渡车）替代，自行车道冬天能够发热，水电等能源全部通过地下管道供应房屋，货运机器人也通过地下管道开展运输。
Sidewalk Labs已赢得合同，开发多伦多安大略湖滨名为“Quayside”的12英亩地段。该项目由多伦多湖滨开发公司（Waterfront Toronto）投资，该公司是由联邦、省和市三级政府联合资助的公共机构。
Sidewalk Labs致力于发展新科技，以改善城市生活，比如应对房价过高和交通拥堵等，让城市生活与都市管理趋于完美。
该公司还将继续推动Kitchener-Waterloo地区工程项目。
Sidewalk Labs此前与Qualcomm Inc和Civiq Smartscapes合作，将纽约电话亭改造成支持Wi-Fi的数字广告牌。
Sidewalk Labs投资机构Intersection，最近在伦敦推出类似的亭子项目。另一个部门Flow已与俄亥俄州府Columbus等城市洽谈，讨论如何用高科技改善城市交通。（大纪元）
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