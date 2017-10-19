俄印首次举行三军联合演习：俄方提供重型装备

英国《简氏防务周刊》网站10月17日报道称，印度新闻信息局的一份声明说，印度和俄罗斯的武装部队将于10月19日至29日举行首次三军联合演习。
今年的“因陀罗”演习将在俄罗斯的谢尔盖耶夫斯基249训练场和符拉迪沃斯托克附近的日本海水域举行。以往的“因陀罗”演习一直都是单军种演习。
印度新闻信息局说：“2017年是一块重要的里程碑，因为这一演习升级为涵盖武装部队的全部三个军种（陆军、海军和空军），进一步突出了三军联合部队在当今世界环境下的重要性。”它还说，此次演习旨在“加强相互信任和互操作性”。
共计880人的印度参演部队将包括350名陆军官兵、80名空军官兵、2架伊尔-76运输机以及1艘护卫舰和1艘小型护卫舰。大约1000名陆军官兵、海军陆战队员以及太平洋舰队舰船和东部军区飞机将代表俄罗斯军队参演。
新德里的高级防务官员对记者说，印度将不派战斗机、直升机、主战坦克、步兵战车及其他重型装备参加“因陀罗2017”演习，因为印度军人在演习中将主要使用他们所熟悉的俄罗斯武器平台。印度60%以上的军事装备是俄罗斯制造的。
10月16日，印度综合防御参谋部负责人萨蒂什·杜瓦中将在对印度参演部队发表讲话时说：“此次演习将为两国武装部队演练多国框架下的三军联合反恐行动提供一个机会。”2002年成立的综合防御参谋部是印度唯一的三军联合部门。
尽管近50年来，俄罗斯一直是印度的主要国防装备供应国，但双方直到2003年才开始举行“因陀罗”联合军事演习，而且都是单军种演习。
例如，虽然印度空军的大多数装备为俄罗斯制造，但两国空军直到2014年8月才举行了首次双边联合演习。
新德里的高级官员说，以前两国都觉得没有必要举行联合演习，因为在当时两国所处的庇护关系下，印度军队使用的主要是各种由苏联以及后来由俄罗斯制造的装备。
直到20世纪90年代晚期，随着印度开始从法国、以色列和美国采购国防装备并与它们各自的军队频繁举行联合演习，俄罗斯才开始采取行动效仿这些国家的做法。
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