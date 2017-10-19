2018届校招高薪清单火了： 年薪25万只是白菜价 这几个专业的被疯抢
近日，一份2018届互联网招高薪清单在网络流传，清单显示了众多知名互联网企业技术类岗位的年薪水平，动辄30万以上的出价。引起了不少高校应届生的关注。
而从拿到这些企业offer的同学反馈来看，这份清单显示的年薪水平还是比较准确的。另外，今年互联网企业中研究深度学习、机器学习、人工智能等岗位比较火热，在他们看来，校招年薪25万人民币只是白菜价。
包括谷歌中国、微软、google、腾讯、大疆、海康、华为、网易游戏、阿里巴巴、滴滴、百度、今日头条的知名互联网企业，他们给校招生开出的年薪水平均在30万以上，不过提供以上薪资水平的岗位也多为算法工程师、研发工程师、软件工程师等技术性较强的岗位。
其中，谷歌中国的人工智能岗位年薪最高，达56万元人民币，其次是微软的算法工程师岗位，年薪51万，第三是谷歌的算法工程师岗位，年薪50万，排在第四、第五的是腾讯公司的基础应用研究（SSP）岗位和腾讯云后台研发工程师岗位，年薪分别是45-50万、32.4万。整体来看，算法工程师岗位最吃香。
在机器学习领域，算法工程师脚下的进阶之路是清晰的：当你掌握了工具、会改造模型，进而可以驾驭新问题的建模，就能成长为最优秀的人才。沿着这条路踏踏实实走下去，100万并不是什么问题。
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