中国民众热议十九大："中国梦"让老百姓信心满满

外媒称，在习近平领导下，中国人的生活水平大大提高，公共行政部门也变得更有效率。
据德新社10月18日报道，在共产党第十九次全国代表大会召开前夕，德新社记者在北京的街道上采访了几位路人，询问他们对于中国最重要的政治事件有何看法。
以下是他们的回答：
24岁男子：“目前，我们需要一位政治立场强硬的领导人。我认为对中国而言，这是个突破的机会。我认为，中国作为一个大国，必须有习主席这种领导人。”
高女士，70岁，从部队退休：“我（对党代会）没有任何要求。中国现在已经够好了。我没有任何担忧。现在，我们有吃的，有地方住，我们不应该想太多。目前，每个人都支持习近平。没有反对他的声音。所有人都很幸福；没有意见分歧。”
另据新加坡《海峡时报》网站10月16日报道，注视着天安门城楼上的毛泽东巨幅画像，已退休的唐美琴（音）对毛主席最新接班人过去五年取得的成就惊叹不已——这些成就也许足以引发同等水平的尊敬。
55岁的唐美琴说：“过去五年，习近平主席让国家更加稳定，还大大改善了我们的生活。”
首先，中国人的生活水平大大提高，即便对唐美琴这样的退休人员来说也是如此。2013年从蓝领工作岗位退休时，这位重庆居民的退休金是1000元人民币。如今，她的退休金已提高两倍多，超过3000元。
穿着阿迪达斯运动服装的唐美琴在谈及自己的海外度假之旅时说：“我几天前在日本，之前去了上海——这是我过去不能想象的。”
她说：“这就是十九大对我很重要的原因，我希望习大大加油。”
报道称，唐美琴的观点得到许多中国人的呼应。本次党代会将确定中国未来5年的最高领导层。
45岁的旅游业从业者李龙（音）说：“在习近平领导下，公共行政部门变得更有效率。过去，一些公职人员宁愿玩手机或抽烟休息，也不愿为你服务。但这一切已经改变。”
极其自信的习近平不仅提出“中国梦”以恢复这个中央王国的伟大地位，还阐述了要达到的明确目标，例如脱贫以及巩固中国在南中国海的领土主权。
李龙说，这提升了许多中国人的自信心。李龙说：“习近平的‘中国梦’以及他取得的成就对我影响很大，让我感到对中国而言不再有什么是不可能的。”
29岁的规划师马曦（音）和其他人则称赞习近平政府帮助促进了科技繁荣，这种繁荣已把中国推至先进技术的前沿，如人工智能和无现金支付。
马曦说：“我来自杭州，因此最佳例子就是马云、阿里巴巴和淘宝如何改变了中国人的生活，为我们带来诸多便利。”
马曦说：“这些科技企业的崛起之所以成为可能，是因为政府政策对它们的支持力度很大。”
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